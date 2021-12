Cote d'Ivoire: Violence en milieu scolaire - Le Rasalao propose ses solutions pour endiguer le phénomène

Le Président du Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, N'Taye Aka Victorien, a tenu une conférence de presse, le mardi 21 décembre 2021, au siège de la structure, à Adjamé.

Aux grands maux, les grands remèdes... La persistance de la violence en milieu scolaire, avec comme point saillant, la perturbation des cours du 1er au 17 décembre 2021, par des élèves, réclamant des " congés anticipés ", ne laisse pas indifférent, le Réseau d'action sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire (Rasalao-Ci). Son Président, N'Taye Aka Victorien, a tenu à cet effet, une conférence de presse, le mardi 21 décembre, dans les locaux de la structure, à Adjamé, pour exprimer son inquiétude et surtout proposer des solutions, pouvant contribuer à l'enrayer ce phénomène qui se répète depuis quelques années.

Pour lui, la gravité de la situation impose une prise de conscience nationale, ainsi que la mise en œuvre de solutions adaptées et adéquates à ce problème. C'est pourquoi, " le Rasalao-CI propose la poursuite des investigations judiciaires, ainsi que l'interpellation et la condamnation ferme de tous les auteurs identifiés ; le renforcement des programmes scolaires avec des modules de formation sur la résolution non-violente des conflits ; l'initiation d'une formation d'éducation à la paix et aux comportements pacifiques pour les élèves, étudiants et étudiantes ; La poursuite du dialogue entre autorités et acteurs du système éducatif ; l'assainissement de l'environnement immédiat des établissements d'enseignements ", a-t-il proposé.

Le Président du Rasalao-CI souhaite également, la sécurisation des accès aux établissements scolaires (contrôles, fouilles, etc.), et des alentours, la sensibilisation des élèves ; l'installation de la vidéosurveillance à l'entrée et au sein des établissements scolaires ; l'affectation dans les établissements secondaires de personnels spécialisés (éducateurs spécialisés, criminologues, psychologues, etc.) dans la prévention et la lutte contre les conduites problématiques antisociales et la prise en charge des troubles et difficultés de comportement des élèves.

" Nous proposons en outre, le renforcement et l'application des mesures existantes relatives à l'interdiction de l'usage des pétards, feux d'artifices et autres produits explosifs ; La réalisation d'une étude sur les violences en milieu scolaire en vue de cibler les logiques explicatives du recours à la violence dans les établissements scolaires et les pistes d'intervention adaptées ; le soutien de la campagne de sensibilisation sur les armes factices utilisées comme jouets, surtout en fin d'année, avec les cadeaux de Noël " a-t-il poursuivi.

Présentant, le rapport préliminaire de sa structure sur l'observation de la violence en milieu scolaire, du 1er au 17 décembre 2021, N'Taye Aka Victorien, a indiqué qu'au plan humain, l'on a enregistré le décès d'un élève âgé de 15 ans en classe de 4ème , au lycée municipal d'Issia, après avoir reçu des coups de couteau dans la poitrine. A Gagnoa, un autre élève a été poignardé à l'épaule avant d'être évacué au CHR de Gagnoa.

Au plan matériel, note-t-il, ces actes de violence se sont accompagnés d'actes de saccage et de destruction des biens et bâtiments de l'administration scolaire dans les localités de Samatiguila, et Soubré. A Taabo, la Brigade de Gendarmerie a été saccagée par les élèves fauteurs de trouble. A Jacqueville, l'on a enregistré la destruction de véhicules des forces de sécurité.