Cote d'Ivoire: Festival de "la route des Reines et Rois" (Festi-Rois) - Kong accueille la 13e édition

Après huit années d'interruption, la caravane de la 11e édition du festival de la route des Reines et des Rois prend la destination du nord. En attendant la grand-messe, en août 2022 à Kong, l'événement a été annoncé officiellement par le président de l'Université Charles Louis de Montesquieu, le Pr Urbain Amoa, le mardi 21 décembre à Cocody.

Il s'agira, selon le directeur du Festival international de la route des reines et des rois(Festi-Rois) , de rendre hommage au Président de la République, Alassane Ouattara, pour ses bienfaits en faveur des rois, des reines et de la chefferie traditionnelle de Côte d' Ivoire. À travers ce festival, l'Université Charles Louis de Montesquieu met l'accent sur la politique culturelle du Chef de l'État, dont le socle est la culture des cours royales d'Afrique et la mise en place de la Chambre des rois et des chefs traditionnels de Côte d'Ivoire.

L'une des innovations de la IIIe République ivoirienne. Cette rencontre avec la presse au siège de l'Université à Cocody-Mermoz a été également l'occasion pour le professeur de présenter les défis de l'institution qu'il préside. Qui sont axés sur une trilogie dynamique : une production d'une formation académique de haut niveau, une production d'évènements culturels et de circuits touristiques, dont le Festi-rois et un projet pédagogique par alternance innovante qui a trois axes majeurs.

A savoir des formations en présentiel, en ligne ou télé-enseignement (formation à distance) et la formation "sur mesure" ou "à la carte" renforcée par des cours du week-end, formule Université libre ou l'école des chefs. "Ce disant, l'Université Charles-Louis de Montesquieu d'Abidjan confirme sa volonté de se mettre au service de la cité, comme elle l'a déjà fait en offrant, au ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, un support pédagogique sur les alliances interethniques, interculturelles, les parentés et les cousinages à plaisanterie et à l'État de Côte d'Ivoire, l'essentiel de ses travaux qui a contribué à la mise en place de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels et à l'Union africaine, le forum des rois, sultans, princes, cheicks et chefs coutumiers", a conclu le Pr Urbain Amoa.