Cote d'Ivoire: Bureau exécutif du Grand Nord - L'Association dévoile ses axes prioritaires

L'Union fraternelle des cadres et élus du grand nord (Ugn) vient de poser un pas dans le déroulement de ses actions de développement. Hier, le bureau exécutif chargé de traduire la vision de cette organisation sur le terrain a été investi, au cours d'une cérémonie au Palais de la Culture à Treichville. C'est Gilbert Kafana Koné, membre du comité des sages de cette structure, qui a oint Abou Gbané, le président de l'Ugn et ses 42 collaborateurs chargés de la gestion quotidienne de ladite association, portée sur les fonts baptismaux le 13 novembre à Korhogo, au sortir d'une Assemblée générale.

A peine investi, M. Gbané, au nom des membres de son bureau constitués de 11 vice-présidents, 11 conseillers et 20 secrétaires, a décliné, devant une foule nombreuse massée dans la salle Lougah François de cet édifice culturel, les axes prioritaires de l'Ugn. A cet effet, dans le cadre de l'économie et des finances, il a soutenu que le défi majeur est de faire de cette association du" Grand Nord" un véritable pôle de développement afin que ses populations n'aient plus à se déplacer vers la métropole, Abidjan. Pour ce faire, a-t-il fait savoir, il faudrait que les infrastructures sanitaires soient aux normes, que les structures éducatives soient en place pour permettre aux jeunes de s'éduquer, de se former et d'apprendre un métier, que l'eau et l'énergie soient disponibles afin de permettre la création d'usines de transformation des principaux produits agricoles.

Abou Gbané a également déclaré qu'au titre du développement des infrastructures de soutien à l'économie locale, il s'agira, entre autres, de conduire des actions de plaidoyer auprès de l'État, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers pour le renforcement des infrastructures de transport terrestre ; d'accompagner l'État dans l'intensification des programmes d'électrification et d'hydraulique villageoise ; de mener un plaidoyer pour que Air Côte d'Ivoire desserve à nouveau beaucoup de villes du Grand Nord. Le président de l'Ugn a, en outre, informé que la jeunesse occupe une place de choix dans les initiatives de son organe.

Sur ce point, il a indiqué que, conformément à la vision du Président de la République pour ces forces vives de la Côte d'Ivoire, l'Ugn œuvrera à offrir à cette jeunesse de nouvelles opportunités et de nouveaux centres d'intérêts. Il ne s'est pas arrêté là. Abou Gbané a aussi affirmé que son union posera des actions pour l'autonomisation des femmes du nord en encadrant celles-ci pour les fédérer autour d'activités d'intérêt collectif, notamment la gestion de l'eau, de l'environnement et la création d'activités génératrices de revenus, de sorte que les femmes puissent financer les réparations de pompes de proximité, sans attendre la commune, la région ou l'État.

Parlant du volet éducation et formation, il a précisé que l'Ugn viendra en appui à l'État en équipant les écoles en tables-bancs, en matériel didactique, en encourageant la scolarisation de la fille. Sur le plan de la santé, de l'environnement durable, selon lui, l'association réhabilitera des établissements sanitaires, fera la promotion de l'hygiène, la gestion optimale des déchets et du cadre de vie. " Au titre du secteur défense et sécurité, notre apport sera d'aider à sensibiliser les populations au civisme et à une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité ; à sensibiliser les populations aux nouvelles menaces sécuritaires ", a-t-il invité les membres du bureau ainsi à avoir un moral de fer, à être disponibles, passionnés et engagés pour la cause du développement du Grand Nord.

Gilbert Kafana Koné, après avoir investi l'équipe de Abou Gbané, sous le regard du président du comité des sages de cette association Lamine Ouattara, a rappelé que l'objectif de l'Ugn, une organisation apolitique, non gouvernementale, est de faire du Grand Nord un nouveau pôle de développement économique, social, environnemental, culturel et sportif en s'appuyant sur les piliers comme la lutte contre la pauvreté , la création de richesses par la transformation des produits locaux, l'amélioration de l'éducation, de la formation et de l'apprentissage, l'amélioration de la qualité des soins médicaux, la modernisation de l'agriculture, la promotion du tourisme, etc.