Cote d'Ivoire: Ebony 2021/Attribution du prix spécial de la solidarité... - L'OSCS salue " un signal fort qui va inciter les journalistes "

" Voir ce soir (Ndlr : samedi 18 décembre 2021), un journaliste de Radio Côte d'Ivoire, la radio nationale, remporter ce prix est pour nous un signal fort qui va inciter les journalistes à produire de plus en plus d'articles sur des sujets importants relatifs à la solidarité et à la cohésion sociale. Bravo à notre lauréat Adama Bakayoko ", s'est réjoui dans une note d'information de l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion sociale (Oscs) parvenue à Fratmat.info, ce mardi 21 décembre 2021.

C'est le samedi 18 décembre 2021 lors de la nuit de la communication que le Prix spécial Ebony de la Solidarité et de la Cohésion Sociale a été attribué pour la première fois à l'occasion de la 23ème édition de la Soirée de remise des Ebony.

Ce Prix spécial a été institué par l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (Oscs) en partenariat avec l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (Unjci), sous l'égide du Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, à Adama Bakayoko de Radio Côte d'Ivoire.

Le lauréat a travaillé, selon la note de presse de l'Oscs, sur le modèle de règlement des conflits entre éleveurs et agriculteurs, dans la localité de Korhogo. " L'idée d'instituer ce prix, qui récompense la meilleure production journalistique de l'année, réalisée sur les questions relatives aux thématiques de la solidarité et de la cohésion sociale, est une très bonne initiative, qui mérite d'être saluée et encouragée. Et c'est ce qui a motivé son choix de réaliser un dossier sur le mode opératoire de règlement des conflits éleveurs-agriculteurs, dans certains villages dans le nord de la Côte d'Ivoire ", rapporte la note.

Adama Bakayoko a reçu les chaleureuses félicitations du Directeur général de l'Oscs, Coulibaly Tiohozon Ibrahima. " Je suis très heureux de la remise de ce premier Prix spécial Ebony de la Solidarité et de la Cohésion Sociale que le Ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté a décidé d'instituer afin d'impliquer davantage les médias dans la promotion de la solidarité et de la cohésion sociale. Il vise à permettre aux journalistes, qui très souvent ont été accusés à tort ou à raison, d'être à l'origine des violences ou du moins de contribuer à les amplifier, de s'engager dans la promotion de la solidarité et de la cohésion sociale, en sensibilisant à travers leurs productions, les populations à adopter les valeurs de solidarité, de rassemblement, d'union, de cohésion et de paix ", a-t-il déclaré, tout en félicitant le lauréat.