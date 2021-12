Cote d'Ivoire: 30 ans de l'Infas/Pierre Dimba aux agents de santé - " Prenez votre travail comme un sacerdoce "

Le ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, Pierre Dimba N'gou, a présidé, le lundi 20 décembre 2021, la cérémonie de lancement des activités marquant les 30 ans d'existence de l'Institut national de formation des agents de santé (Infas).

Cette cérémonie qui s'est déroulée dans les locaux de l'Infas à Abidjan-Treichville, avait pour thème : " 30 ans de formation des agents de santé en Côte d'Ivoire : quels apports de l'INFAS dans les innovations technologiques, la performance des professionnels de santé et l'amélioration de la qualité des soins ".

Le ministre en charge de la santé, Pierre Dimba, s'est réjoui du travail abattu par cet institut qui forme des ressources humaines de qualité pour le bonheur des populations. " On s'est rendu compte en faisant le bilan des 30 ans, que l'Infas a bâti le socle de la santé dans notre pays et c'est une fierté. Vous devez être des agents de santé attentionnés, humains et prendre votre travail comme un sacerdoce. Je compte sur vous " a exhorté le ministre.

Il a par ailleurs rassuré les apprenants que l'amélioration des conditions de travail y compris celles d'apprentissage constitue une préoccupation essentielle pour le gouvernement. " Notre ministère et le Premier ministre travaillons pour que la question des bourses qui vous fait subir tant de stress puisse prendre fin ", a rassuré Pierre Dimba.

Selon le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé (Oms), Dr Jean-Marie Vianny Yameogo, pour atteindre le troisième objectif de développement durable relatif à la santé et au bien être pour tous, l'OMS estime que 9 millions d'infirmières et de sages-femmes supplémentaires devront être recrutées dans le monde d'ici à 2030. Avant d'annoncer qu'un prix Oms sera désormais accordé chaque année à l'Infas et que ce prix sera destiné aux 50 meilleurs de chaque filière et du personnel enseignant.

Pour cette 1ère édition du prix Oms à l'Infas, les 50 lauréats ont reçu chacun un ordinateur portable au titre de l'année 2021.

Pour sa part, le Pr Méliane N'Dhatz-Ebagnitchié, directrice générale de l'Infas, a plaidé auprès du ministre pour l'amélioration du système de formation de sa structure. " C'est le lieu pour nous de vous rappeler Mr le ministre, que nous sommes toujours en attente de la signature du nouveau décret de l'Infas. Car cela permettra de booster l'efficacité de l'Infas dans sa mission de formation ", a-t-elle plaidé.

Elle a en outre, remercié le ministre de la santé pour sa vision/ projet de mettre en place douze (12) pôles sanitaires en Côte d'Ivoire, une mesure qui permettra d'améliorer le plateau technique pour la formation des étudiants.

La ministre Gouverneur du District des Lacs, Raymond Goudou Coffie a également pris part à cette cérémonie ainsi que les anciens directeurs de l'établissement depuis sa création.

A noter que l'Infas a été créé en octobre 1991.