Algérie: Championnat national de bodybuilding et fitness - 370 athlètes à Biskra

Biskra — Au total, 370 athlètes participent au championnat national de bodybuilding et de fitness, ouvert mardi, dans la salle Hocine Sassi de la ville de Biskra, a indiqué à l'APS le président de la Ligue de wilaya de bodybuilding, power lifting et fitness, Messaoud Gherara.

Cette manifestation sportive met en lice des sportifs des catégories juniors et séniors dans les poids 65,70, 75, 80, 85, 90 et plus de 100 kg, a affirmé la même source qui a précisé que ces athlètes sont en compétition dans quatre catégories, à savoir classic physique, men's physique, bodybuilding et body classic.

Ces joutes regroupent notamment les athlètes illustrés lors de la récente compétition internationale tenue du 26 au 28 octobre en Tunisie, dont Hakim Slatnia, Adel Sennani, Adel Lefkir et Mehdi Boulboul en plus d'autres champions dont Toufik Khouathra, Antar Mokdad (90 kg) et Othmane Bendebka (+100 kg), selon la même source.

Ce championnat national est organisé trois jours durant par la Fédération algérienne de bodybuilding, power lifting et fitness et la Ligue de wilaya de cette discipline, en coordination avec la Direction locale de la jeunesse et sports.