Algérie: El-Oued - Lancement d'une opération d'exportation de 260 t de dattes

El-Oued — Une opération d'exportation de 260 tonnes de dattes de variété "Deglet-Nour" a été lancée mardi dans la wilaya d'El-Oued et devra s'opérer via le port d'Alger, a-t-on appris auprès de la direction locale des services agricoles (DSA).

L'Opération est prévue le long de la semaine à travers l'acheminement de 13 containers en trois expéditions à partir de l'Unité Frigomédit de la commune de Trifaoui (15 km à l'Est d'El-Oued), et ciblera trois pays étrangers, à savoir le Bangladesh (6 containeurs), la Malaisie (5) et l'Espagne (2), a fait savoir le DSA d'El-Oued, Ahmed Achour.

L'initiative s'insère dans le sillage des efforts déployés par le secteur et visant à placer le produit agricole local sur les marchés extérieurs, dans une démarche tendant à la fois à résorber les surplus de production, à booster l'économie nationale et à diversifier les ressources hors hydrocarbures, a-t-il souligné.

Lire aussi: Dattes: 71 millions de dollars d'exportations en 2020

Concernant le programme du premier semestre 2022, le DSA d'El-Oued a évoqué l'exportation d'autres produits agricoles, notamment des primeurs de fruits et légumes, dont l'ail, l'oignon, le melon et les pastèques, en plus d'autres fruits et légumes de saison.

Les exportations de dattes de variété "Deglet-Nour" se poursuivront jusqu'au premier trimestre de 2022, par le biais de l'Unité Frigomédit, ont fait savoir les services agricoles.