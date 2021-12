Algérie: Aïn-Temouchent a exporté l'équivalent de 2,55 mns d'euros de produits locaux

Ain-Temouchent — Des produits manufacturés dans la wilaya d'Aïn-Temouchent d'une valeur de 2,55 millions d'euros ont été exportés, en 2021, vers l'étranger, a-t-on appris mardi directeur de la chambre de commerce et de l'industrie "Sufat" Miloud Hakimi.

Le volume des exportations par des opérateurs économiques de la wilaya ont atteint plus de 490 tonnes de différents produits, notamment des matériaux de construction, des produits de consommation ainsi que des matériels médicaux, qui ont été exportés vers des pays européens, américains et africains pour une valeur de 2,55 millions d'euros, a-t-il déclaré.

L'usine de fabrication de gants médicaux a aussi pu placer ses produits en Espagne et en France, en plus d'autres opérateurs activant dans le domaine de l'exportation de poissons et crustacés vers l'Espagne, ainsi que des fabricants de certains articles de consommation tels que les pâtes et les boissons non alcoolisées vers L'Europe et autres produits destinés à la Mauritanie et au Niger en Afrique, a souligné le même responsable.

Par ailleurs, la CCI "Sufat" accorde toutes les facilités à la filière export au profit des opérateurs économiques activant dans ce créneau, à travers un accompagnement sur le terrain ainsi qu'en organisant des sessions de formation liées aux mécanismes de gestion financière des établissements économiques. Elle s'attelle également à faire connaître les différents textes juridiques relatifs aux incitations accordées par l'Etat pour promouvoir la production locale et soutenir l'entrepreneuriat, selon le directeur de la même instance.

D'autre part, il est prévu d'élargir l'activité des exportations du produit local à Aïn-Temouchent, durant l'année prochaine, vers d'autres pays étrangers, notamment africains, sachant que des opérateurs économiques locaux ont réussi à s'imposer avec un produit de qualité, a affirmé le directeur de la CCI "Sufat".