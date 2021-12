Gabon: ANPN - Les parlementaires à l'école de la gestion et la valorisation des stocks de carbone forestier

Le Ministère des Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement est chargé du Plan Climat, et du Plan d'Affectation des Terre via l'Agence nationale des parcs nationaux(ANPN) a organisé un atelier de renforcement des capacités des parlementaires et élus locaux gabonais sur la "Gestion-valorisation stocks de carbone forestier".

Le l'Arboretum Raponda Walker a été le lieu du rendez-vous ce mardi 21 décembre 2021 entre le ministre Lee White, les Députés, Sénateurs et les agents des mairies de Libreville.

La protection de l'environnement fait partie des priorités des autorités gabonaises. Les instances internationales en la matière reconnaissent d'ailleurs au pays, ses qualités de bon élève dans son combat pour la préservation de la nature. C'est dans cette optique que Députés, Sénateurs et élus locaux gabonais ont davantage, renforcé leurs capacités sur la "Gestion-valorisation stocks carbone forestier" en plein coeur de l'arboretum Ropanda-Walker, au nord de Libreville.

Les échanges ont été houleux et constructifs entre le ministre Eaux, des Forêts, de la Mer, de l'Environnement est chargé du Plan Climat, et du Plan d'Affectation des Terre, Lee White et les parlementaires . Le ministre a planté le décor tout en expliquant que les forêts constituent une partie vitale du cycle du carbone. Il a précise que les forêts stockent et libèrent le carbone, cet élément fondamental suivant un processus dynamique de croissance, de décomposition, de perturbation et de renouvellement.

L'ancien Premier ministre et actuel Président de la Commission Environnement à l'Assemblée nationale, Paul Biyoghe Mba a salué cette initiative. Pour lui, ce séminaire sur le renforcement des capacités des parlementaires tombe à point. "L'importance de l'environnement, du changement climatique , la gestion de l'écosystème n'est plus à démontrer au Gabon à tous les niveaux. Au niveau du Président de la République, au niveau du gouvernement , du parlement et d'autres institutions qui accordent une place importante à ce vaste secteur" fait-il savoir.

Pour le Président de la Commission Environnement, il est donc important que tous les acteurs aient un maximum d'informations sur ce secteur. "Nous sommes un pays forestier qui est recouvert à 90% forêt. Nous sommes un puit de carbone. Nous stockons énormément de carbone qui contribue à l'équilibre de la nature. Nous appartenons au bassin du Congo-Ogooué , deuxième poumon de l'humanité et qui concentre des émissions des gaz à effet de serre qui proviennent des pays développés" a t-il insisté.

Aussi, Paul Biyoghe Mba a t-il martelé, qu'il faudrait que les Gabonais sachent que c'est une richesse, une ressource importante qu'il faut savoir calculer, qu'il faut savoir gérer. C'est pour cela qu'il apprécie que l'Agence des parcs nationaux ait pensé à renforcer les capacités des parlementaires (Députés et Sénateurs). "Ce sont eux qui prennent des lois". Et de poursuivre que "la gestion des écosystèmes doit participer pleinement au développement du Gabon, à la consolidation du PIB, à l'amélioration individuelle . Il est bon que les représentants du peuple soient outillés par rapport à ce secteur".

L'ancien premier ministre Paul Biyoghe Mba a rappelé à des fins utiles que le Gabon a un sol riche et un climat propice. Il suggère que le projet de reboisement soit d'actualité. "Il faut suggérer cette régénération en reboisant. Pendant de nombreuses années, le Gabon a mené une politique de reboisement. Elle a été interrompue, maintenu, il faut reprendre et planter les arbres, les essences qui sont les plus propices". Il pense à l'Okoumé, le Calyptus, le fromager ...Et de conclure que "tout ce qui peut être planté, doit l'être. En reboisant, nous pensons aux générations futures".