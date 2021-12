Congo-Kinshasa: Les closes du partenariat honorées - RDC-Shelter Afrique - Un financement en perspective pour dédensifier Goma

Revivifié en juin dernier après plusieurs années de trêve, lors du passage du Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu, aux travaux de sa 40ème Assemblée Générale annuelle tenue au Cameroun, les closes du partenariat entre la RDC et la Société de construction Shelter-Afrique viennent d'être honorées par la partie congolaise.

En effet, renseigne la Cellule de communication du Ministère d'Etat, le pays a apuré ses arriérés de souscription au capital du géant immobilier panafricain qui s'élevait à 4.212.618 dollars américains. Ce qui permet à la RDC de bénéficier, dès janvier prochain, des financements mais aussi, de postuler aux différents postes de responsabilité au sein de Shelter.

Par ailleurs, indique la même source, la signature de l'accord de financement est prévue pour la seconde quinzaine du mois de janvier 2022. Elle s'en suivra de la réalisation d'une palette des projets de construction des logements intégrés.

Et, dans cette perspective, une délégation des experts du Gouvernement et de Shelter Afrique séjourne depuis vendredi dernier à Abidjan, siège régional de l'institution, pour les travaux axés sur l'élaboration du protocole d'accord à intervenir entre les deux partenaires.

Faisant suite à la mission de prospection effectuée en novembre dernier à Goma par les experts de Shelter, du Ministère de l'Urbanisme et Habitat, du Gouvernement provincial sur les sites Sake 2 et Sake 3 en territoire de Masisi dans le Nord-Kivu, l'actuelle mission d'Abidjan qui réunit les mêmes experts et ceux du Ministère des Finances a pour but d'accélérer le processus de collaboration et de mise en branle du projet de processus de dédensifier la ville de Goma, chef-lieu du Nord-Kivu, et la relocalisation des victimes de la dernière éruption volcanique.

Il sied de rappeler, toutefois, que lors du passage du Ministre d'Etat aux assises de la 40ème Assemblée Générale de Shelter Afrique, Pius Muabilu avait relevé dans ses allocutions les attentes du pays à l'égard de cette Société de construction, notamment le désengorgement de la Ville-Province de Kinshasa dont le nombre s'élève à ce jour à plus de 17 millions d'habitants ainsi que la matérialisation des projets de création de la Banque d'Habitat et le montage des industries de matériaux de construction.