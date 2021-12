Cameroun: Arbre de Noël 2021 - Chantal Biya célèbre les Coccinelles

L'épouse du chef de l'Etat a présidé hier la traditionnelle cérémonie au sein du Complexe scolaire du Palais de l'Unité

C ette année encore, l'esprit de Noël aura prévalu sur la crise du Covid-19 au Complexe scolaire " Les Coccinelles " du Palais de l'Unité. Fidèle à son engagement auprès de ses pupilles, la première dame Chantal Biya a rehaussé de sa présence, l'éclat de la cérémonie de l'Arbre de Noël, hier 21 décembre, dans cet établissement.

Contexte sanitaire oblige, les invités, moins de cinquante, ont été triés sur le volet et soumis aux tests de dépistage rapide du coronavirus sur le site. En plus de devoir se tenir à distance les uns des autres, se désinfecter les mains au gel hydro-alcoolique et de porter systématiquement le masque facial. Les conditions d'assainissement ainsi remplies, c'est aux environs de 13h30 que la cérémonie proprement dite a commencé, avec l'arrivée de Mme Chantal Biya. Après l'exécution de l'Hymne national, l'on part sur les chapeaux de roues avec le titre " On est fous de foot, joyeux Noël à tous ", du groupe Africa Smile. Le clin d'œil ainsi fait à la Can en perspective, tout s'enchaîne.

" Quand le Père Noël vient me visiter, C'est Noël, Christmas, Ring the bells, Lettre à Père Noël... " En chants, récits, exercice de flûte, danses et autres ballets... les petits écoliers restituent devant leur " maman ", les savoirs acquis pendant le premier trimestre. Les éclats de rire et applaudissements de la marraine marquent sa satisfaction. Le groupe Bantu Jazz qui carbure en ce moment ajoute son grain de sel avec son tube " Azombo ". Pour le plaisir des grands et des petits.

La séquence des prestations scéniques est immédiatement suivie par la remise des cadeaux aux élèves. Mme Chantal Biya, tout sourires, se prête volontiers à l'exercice. Dans une ambiance bon enfant, elle organise elle-même des séances de photos sous les immenses Arbres de Noël qui se dressent sur le site. Ensuite la marraine, accompagnée du Minedub, du Minesec, du Minac, de la Coordinatrice générale du Cerac, Grace Dion Ngute et d'autres personnalités va examiner les travaux des élèves. Salle de classe par salle de classe, la première dame regarde les bulletins de notes, interroge sur les performances dans les différentes disciplines enseignées. La tournée s'achève sur le perron où Chantal Biya retrouve ses pupilles pour la photo de famille et le chant d'aurevoir.