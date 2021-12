Cameroun: Salon international de l'artisanat - Demandez le menu !

L'espace dédié à la gastronomie fait le plein de consommateurs dès les premières heures de la journée, depuis l'ouverture de ce salon au musée national.

Il n'est pas encore midi ce mardi 21 décembre, mais déjà il se dégage des odeurs de mets typiquement camerounais au village du Salon international de l'artisanat du Cameroun (Siarc). Ces odeurs viennent de l'espace qui leur est aménagé à l'entrée du village sis au Musée national. Ce matin, Amandine, exposante est venue prendre son petit déjeuner. Une omelette garnie aux légumes et à la sardine avec une tasse de lait au café pour la somme de 600F. Au stand juste à côté, une commerçante s'affaire à boucler la cuisson de son poulet basquaise.

Elle affirme que le gombo et le couscous ainsi que d'autres mets locaux sont déjà prêts. Non loin de là, d'autres jeunes dames nettoient du poisson à poser sur des braises déjà prêtes. " Depuis le début du Siarc, je mange ici. Que ce soit le petit déjeuner ou le déjeuner et parfois même le soir. Le poisson braisé c'est à partir de 1.000 F et c'est bien fait.", affirme Amandine. En effet, le Siarc, c'est aussi cette exposition du savoirfaire culinaire local. On, trouve entre autres du poisson braisé, du eru, du bouillon de viande, du Ndolé, du gombo, etc. Et ce ne sont pas seulement les locaux qui apprécient. Les ressortissants des pays invités aussi, notamment le Sénégal, le Mali.

C'est le cas de cette exposante sénégalaise qui vient de consommer du poisson braisé avec des frites de plantain. " J'ai trouvé ça très bon. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres repas aussi. Je vais découvrir au fur et à mesure. Au-delà des repas, les vendeuses sont aussi très gentilles ", affirme-t-elle. A un peu plus de midi, c'est un changement d'ambiance dans cet espace. Il y a de plus en plus de monde. La fumée qui se dégage des différents foyers allumés ici ainsi que le soleil donnent un cocktail de chaleur qui ne décourage pas non plus les clients. Visiteurs, membres du comité d'organisation et même des cadres des administrations environnantes du Musée national prennent d'assaut cet espace.

" Je suis en service au ministère de la Santé. Je sais que lors des occasions pareilles, l'espace gastronomie est très diversifié et les prix sont super abordables donc je suis venue voir ce que je peux manger ", explique une jeune dame rencontrée dans cet espace. Finalement elle va opter pour une carpe braisée avec frites de plantains, le tout pour une somme de 1800 F. Armelle Tabi par exemple est là pour consommer du Thiéboudiène fait par des Sénégalais. Elle espère en trouver dans le pavillon réservé au principal invité de cette 7e édition du Siarc mais elle devra attendre encore un peu. D'après un membre de cet espace, ce sera disponible à partir de 12h30. Le plat coûte1000F, lui indique-t-on. A côté de la gastronomie, il y a aussi du vin et des jus de fruits Made In Cameroon qui sont présentés aux visiteurs. Ils sont faits à base d'ananas, de bissap, d'orange, de gingembre, etc. les prix sont à partir de 1 000 F.