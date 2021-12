Afrique: Arbitrage - La CAF retient 63 officiels

Les arbitres de terrain et ceux spécialisés dans l'assistance vidéo à l'arbitrage appelés à veiller aux règles du jeu durant les 52 matchs de la compétition.

L a Confédération africaine de football (CAF) a publié il y a quelques jours la liste des arbitres retenus pour la CAN TotalEnergies Cameroun 2021. Pour les 52 matchs de la compétition, ils seront 63 issus de 36 pays à veiller au respect des lois du jeu. Soit 24 arbitres centraux, 31 arbitres assistants et huit arbitres VAR. " Les officiels de match ont été sélectionnés en fonction de leur expérience, de leurs compétences et de leur forme actuelle. (... ). Seuls les meilleurs officieront lors de cet événement extraordinaire ", a indiqué Eddy Maillet, le directeur de l'arbitrage de la CAF.

Sans surprise, on retrouve les meilleurs sifflets du continent à l'instar du Gambien Papa Gassama Bakary, du Marocain Jiyed redouane, de l'Ethiopien Bamlak Tessema ou encore du Zambien Janny Sikazwe. En termes d'arbitrage, le Maroc est le pays le plus représenté avec huit officiels. L'Algérie et l'Egypte suivent avec cinq arbitres chacun. Du fait de la coopération entre la CAF et la Confédération de football d'Amérique du nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes (Concacaf), le Guatémaltèque Mario Escobar et le Mexicain Fernando Guerero officieront des rencontres. En termes de représentation féminine, la Rwandaise Salima Mukansanga fait partie des 24 centraux.

La Marocaine Bouchra Karboubi quant à elle figure parmi les centraux vidéo. Chez les assistants, on note la présence d'une nouvelle Marocaine Fatiha Jermouni et la Camerounaise Carine Atezambong. Ces quatre femmes étaient déjà présentes lors du CHAN 2020 au Cameroun. Les deux autres officiels camerounais sont le central Blaise Yuven Ngwa et l'assistant Elvis Guy Noupue. Ce dernier est le seul rescapé du trio ayant dirigé la finale de la dernière CAN en Egypte.