Madagascar: Membres de la CENI - Déclaration de patrimoine hier à la HCC

La CENI est actuellement en train de procéder à la Révision Annuelle de la Liste Electorale (RALE), et ce, depuis ce mois de décembre.

Ainsi, pour la région Itasy, cette RALE devrait être effective à la fin du mois de janvier 2022. Ce fut une occasion pour le bureau permanent de la CENI, placé sous la houlette de son président de Dama Andrianarisedo, de rencontrer ses démembrements dans ladite région.

Lors de cette rencontre, l'on s'est penché sur les forces et les faiblesses de la méthode de travail de la précédente commission. Les moyens notamment financiers ont également été examinés pour prêter main forte aux CER-CED et SIR afin qu'ils puissent accomplir leurs fonctions. Notons que les membres de la CENI ont procédé à leur déclaration de patrimoine hier matin à la HCC à Ambohidahy. Ce fut aussi une occasion pour cette commission électorale de procéder à une visite de courtoisie au président de la HCC.

Complémentaires. Les deux parties ont convenu de se donner la main pour la tenue d'élections libres et transparentes. Le président de la CENI a d'ailleurs tenu à souligner que cette dernière et la HCC sont complémentaires. Faut-il rappeler le rôle et les attributions de la CENI. Pendant les périodes pré-électorales, elle est chargée, entre autres, de toutes les opérations préparatoires préalables aux consultations électorales, notamment de tenir à jour et de conserver le fichier électoral national ainsi que les documents et matériels électoraux, de réviser les listes électorales ainsi que d'établir et de distribuer les cartes électorales.

Pendant les consultations électorales ou référendaires, elle est chargée de la sécurité des scrutins, de la coordination de l'ensemble des structures chargées des opérations électorales. Pendant les périodes post-électorales, elle est chargée de centraliser tous les documents et matériels électoraux ainsi que de leur conservation.