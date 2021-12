Madagascar: Actions sociales - Des paniers garnis aux familles défavorisées issues de trois " fokontany "

Ce don a permis à une centaine de personnes, y compris les enfants, de retrouver le sourire.

Comme chaque année, dans le cadre des festivités de Noël et du nouvel an, Vision Madagascar (ViMa) organise une remise de dons aux familles nécessiteuses. Les fokontany d'Ankorondrano Andranomahery, Soavimasoandro et Antanimena en seront les bénéficiaires.

Faire en sorte que le repas de Noël change un peu de l'ordinaire, apporter de nouvelles saveurs pour créer une ambiance de fête, déguster en famille des douceurs salées et sucrées, voir le sourire des enfants dans le regard des parents et grands-parents, tels sont les principaux objectifs. C'est dans cette ambiance conviviale que Vision Madagascar poursuit son don annuel par le biais de la remise d'un panier garni de riz, biscuits salés, café, complément alimentaire pour les enfants, jus, chocolats et bonbons aux 300 familles issues de ces trois fokontany.

Hier, la remise des dons s'est tenue au " fokontany " d'Antanimena en présence des représentants de ce groupe multi-activités et du président du " fokontany " qui a beaucoup contribué à l'identification des familles défavorisées dans sa circonscription. Cette action se poursuivra encore ce jour dans le " fokontany " de Soavimasoandro et au jardin de ViMa Real Estate à Ankorondrano.