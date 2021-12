Madagascar: Crash d'hélicoptère à Mahambo - Le général Serge Gellé retrouvé vivant

Le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie compte reprendre au plus vite son travail.

Le clivage politique n'est plus après l'accident d'hélicoptère à Mahambo qui a failli coûté la vie au secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie dans le cadre de l'opération de sauvetage des personnes portées disparues après un naufrage à Antsiraka, dans le district de Soanierana Ivongo.

Le crash est survenu en début de soirée du lundi 20 décembre. Mais deux des quatre membres de l'équipage à bord de l'hélicoptère sont miraculeusement sains et saufs, dont le général de division Serge Gellé, secrétaire d'Etat en charge de la gendarmerie et l'adjudant-chef Laitsara Jimmy Andrianarison. Ces derniers ont été retrouvés vivants, hier matin, à Mahambo, mais visiblement fatigués. " Mon heure n'est pas encore venue. J'ai dû nager plusieurs heures depuis la chute de l'hélicoptère vers 19h30 jusque tôt dans la matinée " a soutenu le général de division Serge Gellé, hier matin, après s'être échoué au large d'une côte à Mahambo.

En revanche, le colonel Hery Rakotomiliarison, qui a piloté l'hélicoptère et non moins chef de corps de la Base 213 à Ivato, ainsi que le colonel Olivier Andrianambinina, directeur la sécurité auprès de la primature, quant à eux, sont toujours portés disparus, jusqu'à l'heure où nous mettons sous presse cet article.

Nuit. Deux hélicoptères, qui ont embarqués des membres du gouvernement, sont partis d'Antananarivo et ont mis le cap, lundi, à Soanierana Ivongo pour soutenir les éléments déjà sur terrain afin de rechercher les rescapés du naufrage du bateau Francia au large des côtes de ce district de la région Analanjirofo. Après le ratissage, l'hélicoptère du Premier ministre, Christian Ntsay, et du ministre de la Défense Nationale ont quitté les lieux sans couac. Tandis que celui qui a transporté le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie, avec le directeur de la sécurité de la primature, ainsi qu'un mécanicien aviateur, s'est écrasé en mer.

Contrairement aux informations qui ont circulé durant la nuit du lundi 20 juin, des heures après l'accident de l'hélicoptère, et rapporté avec erreur par notre journal, le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie est bel et bien vivant. Il a dû survivre en mer toute la nuit et n'a été découvert par des pêcheurs de la ville de Mahambo que tôt le matin, le mardi 21 juin. " J'ai tenu à flot grâce aux débris du cockpit du pilote " a témoigné le général de division, hier, à qui, notons-le, la rédaction présente ses excuses. Quant au mécanicien, l'adjudant-chef Laitsara Jimmy Andrianarison, le gilet de sauvetage lui a évité le naufrage en mer avant d'être récupéré par d'autres pêcheurs dans la matinée.

Réseaux sociaux. Le courage de ce général de la gendarmerie est exemplaire et salué. Son acte de bravoure, qui mérite un avancement à titre exceptionnel, lui vaut l'unanimité des reconnaissances de la classe politique laquelle ne s'est pas attardée à réagir après avoir découvert sur les réseaux sociaux un général de division, proche de la soixantaine, qui a survécu pendant presque 12 heures en mer après l'accident et un sous-officier de l'armée sain et sauf après un crash. " Je félicite leur courage et leur souhaite une prompt récupération ", a posté le président de la République sur sa page Facebook. Les messages de félicitations viennent aussi des collègues de Serge Gellé au sein du gouvernement, comme celui de la porte-parole, ministère de la Culture et de la Communication, qui l'a félicité sur les réseaux sociaux.

Tout comme le ministre de la Sécurité Publique qui s'est dépêché, hier, à Mahambo, et a accueilli avec enthousiasme le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie. Les hauts responsables au sein du commandement de la gendarmerie, eux aussi, ont fait le déplacement à Mahambo. Depuis hier matin, le général Serge Gellé et l'adjudant-chef Laitsara Jimmy Andrianarison sont à Antananarivo pour suivre les soins nécessaires après l'accident.

Efforts. Mais dans le camp de l'opposition, le parti Tiako i Madagasikara a également réagi après cet accident d'hélicoptère à Mahambo. " Beaucoup d'autres responsabilités attendent encore le Secrétaire d'Etat en charge de la Gendarmerie au service du pays ", a soutenu le groupe parlementaire TIM, hier, en souhaitant qu'il " reprenne au plus vite le travail ". Le groupe parlementaire, qui reconnaît, dans la foulée, les " efforts entrepris " par Serge Gellé pour " redorer le blason de la gendarmerie, a, en effet, félicité le général de division non seulement d'être sain et sauf, mais aussi pour son courage dans le cadre de cet accident.

" Votre heure n'est pas encore venue " s'est adressée Hanitra Razafimanantsoa, députée de l'opposition, au Secrétaire d'Etat de la Gendarmerie sur un réseau social. " D'autres missions vous attendent encore " poursuit-elle. En tout cas, le général de division Serge Gellé a beaucoup gagné en capital sympathie, du moins sur les réseaux sociaux. Le parti HVM, quant à lui, a également salué le général de division Serge Gellé, mais demande l'ouverture d'une enquête sur le crash et le naufrage de Francia.