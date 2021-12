Maroc: Lydec et la Fondation MAScIR s'allient pour promouvoir la recherche et le développement

Casablanca — Lydec et la Fondation MAScIR (Moroccan Foundation for Advanced Science Innovation and Research) ont conclu, mardi, un accord-cadre de coopération dans le domaine de la recherche et du développement scientifique et technologique.

Cet accord-cadre, qui s'étale sur une durée de 5 ans, définit les termes et les conditions de la coopération entre les deux organisations, en vue de promouvoir la recherche et le développement et de renforcer l'open innovation ainsi que le développement du label "Made in Morocco", indique-t-on dans un communiqué conjoint.

Lydec et la Fondation MAScIR définiront conjointement des projets de recherche et développement, répondant aux besoins spécifiques du délégataire casablancais de services publics. Mis en œuvre dans le cadre d'accords spécifiques, ces projets porteront notamment sur l'intelligence artificielle en matière de télésurveillance des chantiers, d'Équipements de protection individuels (EPI) connectés et de détection des fraudes commerciales.

D'autres domaines ont été définis dans l'accord-cadre, à savoir les Smart devices dans la géolocalisation du matériel, les Smart grids ainsi que les nouveaux procédés de traitement des eaux usées et pluviales, précise la même source.

Dans le cadre de cet accord-cadre de coopération, un premier projet sera lancé par les deux parties et consistera en la réalisation d'une étude basée sur la détection automatique des panneaux solaires photovoltaïques à travers l'imagerie satellite et l'intelligence artificielle. L'objectif est d'estimer la production totale de l'électricité par les panneaux solaires photovoltaïques dans la ville de Casablanca, à travers l'utilisation d'images satellites et/ou drones ainsi que l'implémentation d'algorithmes d'intelligence artificielle.

A travers la conclusion de cet accord-cadre de coopération, Lydec confirme son engagement continu en matière d'innovation en vue de répondre au mieux aux attentes de ses parties prenantes et accompagner le développement de son territoire d'ancrage.

De son côté, la Fondation MAScIR réaffirme sa vocation pour la science, l'innovation et la recherche et sa volonté de répondre aux besoins actuels et futurs des opérateurs nationaux.