Algérie: Oran - Trois enveloppes financières de 300 millions DA pour les projets environnementaux

Oran — La ministre de l'Environnement, Samia Moualifi, a annoncé, mardi à Oran, que trois enveloppes d'un montant total de 300 millions DA ont été octroyées à trois projets environnementaux dans la capitale de l'ouest du pays.

En inspectant le projet d'aménagement de la zone humide " Daya Morsli ", relevant de la commune d'Es-Sénia, qui a nécessité un montant de 150 millions DA, la ministre a insisté sur " l'importance de réhabiliter ce genre de zones qui représentent un réservoir du patrimoine environnemental en Algérie et ce, dans le cadre de la concrétisation efficace de la stratégie nationale visant la préservation des zones humides ".

Le wali, Said Sayoud, a indiqué que la wilaya contribuera également de manière significative à la réhabilitation de cette zone humide, qui a connu une détérioration importante ces dernières années en raison du laisser-aller et du déversement des eaux usées.

A cet égard, il a souligné que des travaux sont actuellement en cours pour détourner définitivement les canalisations d'assainissement de cette zone protégée et les équiper en prévision des prochains Jeux méditerranéens, prévus l'été prochain à Oran, ajoutant que ces travaux d'aménagement sont en partie pris en charge par un investisseur privé de la région.

Au niveau de l'unité de transformation des papiers usagés de l'entreprise " General emballage ", basée dans la commune de Hassi Ben Okba, la ministre a suivi une présentation sur le tri sélectif dans le cadre de l'économie circulaire. Cette présentation a mis en exergue l'implication de jeunes investisseurs dans ce domaine pour faire des déchets une source de richesses.

Elle a également appelé à encourager les jeunes investisseurs et les entreprises émergentes pour investir sur le terrain et sensibiliser les citoyens au tri sélectif de leurs déchets.

Par ailleurs, Mme. Samia Moualifi a inspecté plusieurs projets relevant de son département comme l'unité de production d'engrais organiques compost du marché de gros des légumes et des fruits de la commune d'El Kerma, où elle a pris connaissance de ses différentes activités. Sur place, elle a supervisé la cérémonie de signature d'une convention quadripartite entre la direction de ce marché de gros, l'entreprise de gestion des CET d'Oran, l'Université des Sciences et Techniques " Mohamed Boudiaf " et la Direction de l'Environnement, dans le cadre de la coopération dans le domaine de la valorisation des déchets.

La membre du gouvernement a enfin visité le projet du centre de tri urbain de Haï Akid Lotfi et supervisé une opération de reboisement, à proximité du nouveau complexe olympique de la localité de Belgaïd.

Lors d'une rencontre avec la société civile, la ministre a rappelé que "la protection de l'environnement et l'objectif d'un développement durable nécessitent la mise en place d'une nouvelle forme de partenariat avec une société civile active ", soulignant l'importance de jeter les bases solides d'un véritable partenariat basé sur le partage des devoirs et d'opportunités entre tous les acteurs, un renforcement d'un professionnalisme environnemental et la promotion d'une citoyenneté active.

Evoquant les Jeux Méditerranéens, prévus l'été prochain à Oran, Mme. Samia Moualifi a affirmé que cet événement régional et l'ambition des hautes autorités du pays " doivent être au même diapason faire cette 19è édition un véritable succès. Pour elle s'agira également de renforcer le rôle de la société civile, consciente du rôle qu'elle peut jouer pour donner la plus belle image du pays.