Madagascar: Analamanga - Le schéma régional de l'aménagement du territoire prêt dans huit mois

Dans huit mois, le schéma régional de l'aménagement du territoire (SRAT) de la région Analamanga sera fin prêt. Son élaboration est en cours, avec l'appui du ministère de l'Aménagement du territoire et des services fonciers et du Projet de développement urbain intégré et de résilience du grand Antananarivo (PRODUIR), financé par la Banque mondiale.

Le SRAT fait partie des outils de planification territoriale et associera la politique et tous les programmes de développement. " Il permettra à la région d'Analamanga de développer et d'avoir une meilleure organisation des stratégies de développement. ", indiquait Tiana Randrianasoloarimina, directeur général de l'Aménagement du territoire, au sein du MATSF, lors de l'atelier sur l'élaboration de ce SRAT, à l'espace Dera Tsiadana, le 13 décembre.

Analamanga a pour principal atout l'existence de la capitale de Madagascar sur son territoire. Le défi sera de développer la région entière, au même rythme que la capitale, sans pousser les gens à l'exode rural. Mais aussi, de voir comment relier la métropole aux zones rurales. Elles sont interdépendantes.