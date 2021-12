Madagascar: Des pêcheurs providentiels

Outre leur endurance et leur volonté de vivre, le secrétaire d'Etat à la gendarmerie nationale et le mécanicien de l'armée de l'air doivent leur survie à cinq pêcheurs providentiels.

La figure de proue de cette petite escouade de supers héros, anonymes jusqu'à hier, se trouve un homme portant le sobriquet de Zambi. De son vrai nom Ziambro Ramaroson, lui et son fils Frankie Tsara, ont découvert le général Gellé, alors que ce dernier était porté par le courant, agrippé au coussin de siège qui lui servait de bouée de sauvetage de fortune, dérivait dans les eaux au large de Mahambo.

"Il était 4 heures du matin et nous étions partis pour pêcher à environ un kilomètre au large. Au petit matin, j'ai entendu ses appels au secours. Méfiant, je lui ai demandé ce qui s'est passé et la raison pour laquelle il se trouvait là, dans cette situation. Il m'a expliqué qu'il est tombé à l'eau à la suite à un accident d'hélicoptère. Il a indiqué qu'il avait de quoi servir de gilet de sauvetage, mais que si nous ne le sauvions pas, il n'allait pas survivre. Je lui ai alors dit que s'il avait un gilet de sauvetage, il n'allait pas mourir. Que nous devions rentrer pour prendre une embarcation plus grande afin de pouvoir le hisser à bord. Que nous allions revenir, car nous savions précisément où il se trouvait", a narré Ziambro Ramaroson.

De retour à terre, Zambi a alors demandé l'aide de deux autres pêcheurs. Ils sont, ensuite, retournés en mer pour secourir le membre du gouvernement et le ramener sain et sauf sur la terre ferme. Les trois autres pêcheurs qui ont participé au sauvetage du général Gellé et de l'adjudant chef Andrianarison sont Albert Leoa, Florent Botsilahy et Erneste Solo.