Madagascar: Prévision météorologique - Chaud au Nord, frais au Sud

Les conditions météorologiques prévues sur l'ensemble du pays sont qualifiées de type légèrement estival durant la fête de Noël. C'est ce qui a été indiqué dans la prévision météorologique spéciale pour la fête de Noël en date du 22 décembre.

Selon ce bulletin, la chaleur sera au rendez-vous sur la moitié Nord du pays tandis que la fraîcheur sera de passage sur la moitié Sud. " Flux variable et influence frontale avec une masse d'air chaud et assez humide sur la majeure partie de l'île, notamment sur les Terres Centrales, la partie Est, le Nord-Ouest et le Grand Sud. Il y aura la persistance d'une situation anticyclonique (à 5000 mètres) axée sur la moitié Nord de Madagascar et qui a pour effet d'afficher des températures anormalement élevées ", souligne la prévision de la météo.

D'après les prévisions globales, il n'y a pas un risque de phénomène extrême durant cette période. Pour les deux jours de fête, notamment les 24 et 25 Décembre 2021, le temps sera globalement peu nuageux à partiellement nuageux sur la moitié Nord mais avec de légères occurrences des activités orageuses vers la fin de l'après midi et en soirée, notamment dans les parages de NosyBe et Sambirano. Le temps sera progressivement nuageux avec un niveau de risque élevé de faibles averses sur la moitié Sud. La mer sera globalement agitée à forte sur l'ensemble des zones côtières de l'extrême Sud.

Nuageux à peu nuageux

Au niveau d'Ambohimanga Rova Antananarivo et les environs, le temps sera peu nuageux mais il y aura un risque d'averses par moment la nuit du 24 décembre. La température variera entre 16 et 28°C. Le temps sera couvert dans la matinée, devenant peu nuageux au cours de la journée du 25 décembre. Le mercure variera entre 16 et 27°C. Selon la prévision à l'échelle locale, pour le 24 Décembre et le 25 Décembre 2021 dans Ramena - Antsiranana, le temps sera peu nuageux et la température minimale ira de 26 à 32°C . Dans la région Boeny, plus précisément à Mahajanga le temps sera peu nuageux avec des températures variant entre 25 et 33°C. Le temps sera progressivement nuageux la nuit du 24 décembre entre 26 et 33°C.

Il y aura des risques d'averses la nuit du 25 décembre. A Foulpointe, Ste- Marie ou encore Toamasina, le temps sera partiellement nuageux pour les deux jours de fête. Même cas pour Vatomandry, Ambila Lemaintso Brickaville, Andasibe (Mangoro) où le temps sera partiellement nuageux.

A Antsirabe le temps sera globalement nuageux avec des risques d'averses la nuit du 24 décembre. Dans l'Atsimo Atsinanana et Taolagnaro, un temps nuageux avec un risque d'averses faibles la nuit sera au rendez-vous. Contrairement à Morondava où le temps sera ensoleillé. Même topo dans la région Itasy où les deux jours de fêtes seront ensoleillés. A Fianarantsoa, le temps sera nuageux avec un risque d'averses faibles la nuit.