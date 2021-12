Cote d'Ivoire: Aéroport FHB/Covid-19 - Des passagers refoulés malgré les deux doses de vaccins administrés et le test PCR dans le délai

Partie pour accompagner un proche, nous avons été témoin d'une scène qui s'est déroulée à l'aéroport Félix Houphouet Boigny d'Abidjan, dans la soirée du mardi 21 décembre 2021. C'est presqu'en larmes que nous avons rencontré, celle que nous nommons Nadège. P. Accrochée à ces bagages, le visage désespéré, et tenant en main son passeport, son billet d'avion, des certificats de vaccination contre la Covid-19, signés de l'Institut Nationale d'Hygiène Publique (INHP) prouvant que la jeune dame a belle et bien reçu les deux doses indiquées par le ministère de la Santé de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle.

En effet, ce mardi 21 décembre 2021, cette jeune dame s'est rendue à l'Aéroport FHB d'Abidjan, pour effectuer un voyage dans le cadre de ses vacances annuelles. Nadège P, fonctionnaire et singulièrement agent de santé de l'Etat ivoirien exerçant dans une ville de l'intérieur n'a pu malheureusement se faire enregistrer pour prendre le vol à destination de Paris. Selon ses dires, des agents de la sûreté commis au contrôle des documents de voyage, lui ont demandé de rentrer chez elle, parce qu'elle ne pourrait pas effectuer le voyage comme certains. La raison, elle a reçu deux (2) doses de vaccins contre la Covid notamment, le " Sinopharm ", un vaccin d'origine chinoise non reconnue par l'Agence européenne du médicament. Stupéfaite, l'agent de santé n'en revient pas. " Madame veuillez retourner chez vous, vous n'irez pas ce soir. Vos vaccins ne sont pas acceptés par l'Etat français.

Allez faite un autre vaccin que le " Sinopharm " et revenez nous voir dans une semaine ", lui conseilla l'agent de la sûreté commis à cette tâche, au grand étonnement et mécontentement de la jeune dame qui n'avait d'autres choix que de rebrousser chemin. " Nous-même, agent de santé, sous ordre de nos responsables avions administré le vaccin de Sinopharm contre la covid-19 à de nombreuses personnes. Bien avant nous avons fait la sensibilisation contre la pandémie, mais que se passe-t-il ? Et d'où vient cette information ? S'interrogeait-elle toute médusée. Toutefois, elle nous informe qu'elle ne serait pas la seule dans ce cas. Un agent des forces de l'ordre lui aurait confié que tous ceux qui étaient dans le même cas ont été refoulés. Pire, ceux qui ont pu voyager la veille sont sur le point d'être rapatriés et la compagnie doit payer une amende pour avoir outrepassé les consignes de l'Etat français contre la covid-19. " Cette décision serait sans doute en rapport avec la nouvelle variante Omicron qui est plus contagieuse " l'a-t-elle informé, tout en l'encourageant à rentrer chez elle.

Le décret Français publié en Septembre 2021

Selon le média Français " MEDIAS 24 ", un décret français publié le mercredi 22 septembre 2021, autorise l'entrée en France des personnes vaccinées par un vaccin non reconnu par l'Agence européenne du médicament, à condition de justifier la prise d'une troisième dose d'un vaccin à ARN. Comprenons par vaccin ARN, les vaccins tels que Pfizer, AstraZeneca...

Ce que craignent aujourd'hui, les personnes vaccinées avec Sinopharm

Certes, elle a manqué son vol, mais aujourd'hui, Nadège.P s'interroge de savoir si les agents commis à la vaccination accepteront de lui administrer une troisième dose de Pfizer, d'Astra Zenica...ou de Johnson and Johnson vu qu'en Côte d'Ivoire, ce sont seulement deux doses qui ont pour l'heure été recommandées par les autorités sanitaires.

Plus de 800.000 doses de "Sinopharm"

Rappelons qu'aux premières heures de la pandémie contre la Covid-19, plusieurs Etats dont la Chine ont manifesté leur sympathie à la Côte d'Ivoire en octroyant des milliers de doses de vaccins dans l'intention de protéger les populations ivoiriennes. Ainsi, le 23 juin 2021, la République de Chine offrait plus de 100 000 doses du vaccin de type "Sinopharm" au gouvernement ivoirien. À la date du 17 septembre 2021, les autorités sanitaires ivoiriennes réceptionnaient 366 360 doses de vaccin Sinopharm à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. 452 040 autres doses de vaccin Sinopharm sont attendues le 18 septembre à Abidjan. Elles porteront ce nombre à un total de 818 400 vaccins, afin de renforcer la couverture vaccinale des populations.