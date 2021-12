Sénégal: Exploitation des hydrocarbures - Macky Sall annonce un mécanisme de contrôle et d'audit des coûts et recettes

Dans son discours de clôture de la réunion élargie du Comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz sur la répartition et l'encadrement de la gestion des recettes issues de l'exploitation du pétrole et du gaz, le président de la République, Macky Sall, a annoncé la mise en place, au sein du Cos- Petrogaz, d'un mécanisme de contrôle de la gestion des recettes de l'exploitation du pétrole et du gaz.

" L'Etat doit se donner les moyens de s'assurer de la véracité et de la conformité des dépenses liées aux coûts recouvrables, de l'exactitude des volumes déclarés ainsi que de la récupération effective des recettes qui lui reviennent ", explique Macky Sall, qui a décidé de " mettre en place, au sein du Cos- Petrogaz, un mécanisme, souple et alerte, de supervision, de suivi, de contrôle et d'audit des coûts et recettes issus de l'exploitation des hydrocarbures ".

Le chef de l'Etat soutient, dans la foulée, que " ce mécanisme (dont la forme sera précisée) s'appuiera sur les institutions étatiques compétentes telles que le Ministère en charge des finances, le Ministère en charge des hydrocarbures et Petrosen, mais également sur l'implication des organes de contrôle de l'Etat et d'autres parties prenantes à identifier ".

Cet instrument de veille stratégique, ajoute le Président Sall, s'assurera, en particulier, de la conformité des recettes issues de l'exploitation de nos hydrocarbures ; des volumes effectivement produits ; des documents issus du reporting des compagnies ; des coûts récupérables.

A l'en croire, les rapports d'évaluation subséquents me seront soumis. Ils seront également mis à la disposition de l'Assemblée nationale, dans le cadre du débat d'orientation budgétaire, et des institutions et organes de contrôle (Cour des Comptes notamment), contribuant à asseoir notre volonté inébranlable de transparence dans la gestion de nos ressources pétrolières et gazières.

" A la lumière des propositions, suggestions et orientations validées, je demande au Ministre des Finances et du Budget d'amender " en mode Fast Track " le projet de loi sur la gestion des recettes issues de l'exploitation de nos hydrocarbures, en vue de son examen et adoption, demain, en Conseil des Ministres ", a notamment déclaré Macky Sall. Il a, en effet, invité le Secrétaire permanent du Cos-Petrogaz " à coordonner la mise en place du mécanisme précité en collaboration avec toutes les parties prenantes impliquées ".

De l'avis du chef de l'Etat, " ce projet de loi, examiné de façon participative et inclusive, nous permettra d'avoir une bonne visibilité de la gestion des recettes provenant de l'exploitation de nos hydrocarbures ; ce qui nous aidera à déterminer comment elles seront mises à profit pour améliorer les conditions de vie des générations actuelles et faire des provisions pour les générations futures ". Toutefois, dit-il, " l'efficacité globale de cette législation inédite dans l'histoire de notre pays dépendra également de notre capacité de veiller à ce que les recettes tirées de ces ressources soient bien comptabilisées ".

A ce titre, le président de la République trouve qu'il est primordial pour l'Etat du Sénégal de s'assurer du recouvrement de chaque recette due, non seulement pour alimenter le Trésor publique, mais aussi pour contribuer au financement de divers secteurs de l'économie.

Les recettes tirées de l'exploitation du pétrole et du gaz ne doivent pas en effet créer une inertie des autres secteurs de l'économie mais servir de levier pour les soutenir et les stimuler afin de favoriser l'émergence d'une économie robuste et diversifiée, renforçant ainsi la valorisation du patrimoine national et la dynamique du Sénégal émergent.