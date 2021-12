Afrique: Anna Marie Diop - De basketteuse professionnelle au fitness

Ancienne basketteuse professionnelle du Sénégal, Anna Marie Diop s'est reconvertie en coach bien-être et forme suite à sa prise de poids.

Née le 22 février 1979 à Diourbel au Sénégal, Anna Marie Diop a commencé le basketball à l'âge de huit ans. A seize ans au moment où elle était encore cadette, la jeune sénégalaise a rejoint la capitale pour jouer avec "La Jeanne d'Arc de Dakar" jusqu'à ses 27 ans. Avec cette formation, elle a gagné plusieurs coupes. Malheureusement, Anna n'a jamais connu de compétitions internationales.

Après sa retraite sportive, la native de Diourbel avait pris du poids. Une situation qui a conduit la Sénégalaise vers le fitness (remise en forme). Les bienfaits de sa nouvelle passion vont la pousser à devenir coach bien-être et forme.

" Après une longue lutte pour perdre des kilos de poids que j'ai cumulé pendant ces 10 dernières années après avoir arrêté le sport, j'ai fini par retrouver ma forme initiale grâce au fitness. Cela m'a donc passionné et suscité ma curiosité pour aller me former et aider à mon tour des personnes pour qu'elles retrouvent leur forme ", nous a confié Anna.

Suite à cette formation, la Sénégalaise a entamé le coaching en fitness en 2018. Depuis sa reconversion, elle a aidé plusieurs personnes à retrouver leur forme initiale par le canal de ses astuces qui s'avèrent très efficaces.

Comme ambitions futures, Anna Marie Diop espère toucher plusieurs personnes par le biais de son expérience pour permettre à ces dernières de mettre en place une bonne philosophie nutritionnelle.

" Pouvoir en parler pour informer plus de personnes de ce mode de vie et de ce qui est de la philosophie nutritionnelle. Partager mon expérience pour permettre à d'autres personnes de pouvoir s'identifier par rapport à mon parcours et qu'elles puissent s'inspirer pour pouvoir mettre cette philosophie nutritionnelle et ce mode de vie saine et active qui changerait leur vie comme ça a changé la mienne ", a-t-elle ajouté.