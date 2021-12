Afrique: Une CAN en automne, la proposition de la FIFA pour éviter des perturbations

La CAN 2021 se jouera bel et bien du 9 janvier au 6 février 2022, en dépit de la pression de l'association européenne des clubs (ECA) pour son report. C'est l'annonce faite mardi par le président de la CAF après sa rencontre avec le président camerounais, Paul Biya. Mais du côté de la FIFA, on plaide pour une CAN en automne.

C'est la proposition faite par le président de l'instance dirigeante du football mondial, Gianni Infantino, lors d'une conférence de presse tenu le 20 décembre, après un Sommet sur l'avenir du football mondial.

Pour le patron de la FIFA, cette solution sera la bienvenu pour éviter les réticences des clubs à laisser partir leurs joueurs pour la Coupe d'Afrique.

" Il y a encore quelques années, personne ne se préoccupait de savoir si la Coupe d'Afrique des nations se jouait en janvier ou février, plus ou moins. Aujourd'hui, ça devient un problème, car en janvier et février, pour de nombreuses ligues en Europe et dans d'autres régions du monde où des Africains jouent, c'est au milieu de leurs compétitions. Et ces ligues doivent libérer les joueurs pour qu'ils puissent disputer la CAN, ce qui est normal parce que c'est ainsi que la pyramide et le système du football est bâti ", a fait observer Infantino dans des propos relayés par RFI.

" Si nous pouvons rationaliser le calendrier afin de garantir qu'une CAN puisse être jouée dans le cadre d'une fenêtre internationale plus longue à l'automne plutôt qu'en janvier et février, je pense que nous aurons déjà réalisé quelque chose d'assez important pour qu'il y ait moins de perturbations pour de nombreuses ligues qui ont des joueurs de nationalités africaines dans leurs compétitions ", a indiqué le Suisse durant une conférence de presse, après un Sommet sur l'avenir du football mondial.

Les réflexions se poursuivront surement dans ce sens après la CAN qu'accueille lae Cameroun en janvier prochain.