Afrique: CAN 2021 - Motsepe, Eto'o, Paul Biya, les acteurs clés du maintien

La Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) aura bel et bien lieu au Cameroun à partir du 9 janvier prochain. Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) a levé le doute mardi sur la tenue de l'évènement.

Traitée de " Petit tournoi " par Klopp (Liverpool), de " monstre invisible " par Spalletti (Naples), la CAN a fait l'objet de fortes pressions ces dernières. Les clubs européens ont d'ailleurs menacé de ne pas libérer les joueurs africains. Malgré tout, la compétition aura lieu au Cameroun. La fin de grosses incertitudes qui ont duré plusieurs semaines. Tout s'est finalement précipité cette semaine.

Dimanche, la CAF a organisé une réunion en présence de Gianni Infantino et de Fatma Samoura, respectivement président et secrétaire générale de la FIFA. Une rencontre qui n'a pas débouché vers une décision finale au vu des avis divergeant. Mais il y a eu des acteurs qui ont fait bouger les lignes.

La forte position de Samuel Eto'o

La prise de parole forte de Samuel Eto'o, nouveau président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et nouveau vice-président du Comité d'Organisation de la CAN (COCAN) sur les pressions extérieures a fait le tour du monde et annoncé les couleurs sur la position du Cameroun.

"Je ne vois pas pourquoi elle n'aura pas lieu. (... ) La Fédération en tout cas que je représente défendra avec la dernière énergie la tenue de cette Coupe d'Afrique. Une excuse pour la reporter ? Laquelle ? Si l'Euro (2020) s'est joué alors que nous étions en pleine pandémie, avec des stades pleins. Il n'y a pas eu d'incidents et nous avons joué dans plusieurs villes en Europe. Pourquoi la CAN ne se jouerait pas au Cameroun ? Donnez-moi une seule raison valable. Ou alors on est en train de nous dire que, comme on nous a toujours traités, nous sommes des moins que rien alors nous devons subir. Qu'on nous dise clairement les choses." avait indiqué le dirigeant sur Canal+.

Arrivé au Cameroun après la réunion de Doha, le président de la CAF a eu une première rencontre qui lui a permis de voir la situation sur le terrain. Même s'il a été satisfait de l'évolution au stade Olembe, un doute persistait encore. C'est là qu'est entrée en jeu, le dernier acteur, le président Biya.

Biya a rassuré

Après plusieurs tentatives infructueuses, Patrice Motsepe a finalement réussi à rencontrer le président Paul Biya mardi. Une rencontre au cours de laquelle, le dirigeant camerounais a témoigné sa ferme volonté de voir cette compétition réussir dans son pays. Paul Biya a rassuré la président de la CAF. Le patron du football africain l'a avoué à la sortie de l'audience.

" J'ai eu une réunion très fructueuse avec le président du Cameroun. Le plus important est son engagement. Lors de la réunion d'hier, j'étais un peu plus préoccupé " a confié Patrice Motsepe. Ce qui illustre clairement l'impact de ce cette rencontre sur le sort final de la compétition.

Maintenant que la compétition est maintenue, il ne reste qu'à l'organisation de s'assurer de tous les aspects pour que la CAN soit " sucrée ", comme le crient les Camerounais.