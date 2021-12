Cameroun: Coopération sino-camerounaise - L'excellence académique primée

L'ambassadeur de Chine a remis mercredi dernier des bourses d'une valeur de 10 millions de F aux 50 meilleurs étudiants de l'université de Yaoundé II-Soa.

De la joie à n'en plus finir. L'excellence académique vient d'être primée. L'ambassadeur de la Chine au Cameroun, Wei Wenhua, a récompensé, comme l'année dernière, les 50 meilleurs étudiants de l'université de Yaoundé II. C'était au cours d'une cérémonie sobre, présidée mercredi dernier au campus de l'institution par le recteur, le Pr. Adolphe Minkoa She.

D'une valeur de 10 millions de F, la prime, fruit d'une collaboration sino-camerounaise, a été décernée à 29 filles et 21 garçons, bénéficiaires d'un montant de 200 000 F chacun. De quoi vivre pleinement l'année académique en cours pour certains. " C'est une très bonne initiative. C'est la deuxième fois que je reçois cette bourse qui me motive à travailler plus.

Et cet argent va contribuer à acheter des documents qui me permettront d'exceller davantage", s'est réjoui la major des meilleurs étudiants, Zita Tengoug Kagho Romence, étudiante de 3e année à la faculté des sciences économiques et de gestion.

En primant les 50 meilleurs étudiants de l'université de Yaoundé II-Soa, le diplomate chinois veut ainsi démontrer que seule l'ardeur au travail finit toujours par payer. "Ces bourses visent à encourager les lauréats à travailler dur afin de réaliser leurs rêves et contribuer au développement de leur pays", a confié Wei Wenhua.

Pour le Pr. Adolphe Minkoa She, il s'agit d'un signe d'encouragement visant à amener les autres à faire mieux. Le patron de l'institution n'a pas manqué d'exprimer toute sa gratitude à l'endroit de l'ambassadeur de Chine, pour cet accompagnement que son pays apporte aux étudiants.

Une autre manifestation fructueuse de la coopération multiforme qui lie l'UYII-Soa à la Chine, à l'instar de l'Institut Confucius. Sélectionnés sur la base de l'excellence académique parmi les meilleurs ayant obtenu au moins la moyenne de 12/20, les lauréats sont issus des cinq établissements de l'Université de yaoundé II.