Gabon: La FAEFPD en atelier de formation sur le leadership

La Fédération des Associations des épouses des forces de personnels de défense (FAEFPD) était en atelier de formation à Libreville. Elle a conjugué le leadership au féminin. Le thème retenu à cette occasion : " Femme PCA de sa vie : Clés de réussite du Leadership transformationnel féminin au Gabon " .

La transformation ou le renouvellement des capacités des femmes passe par divers changements positifs et durables dans tous les domaines : les pratiques, l'affectation des ressources, les comportements, les croyances et les relations de pouvoir. La somme de ces changements peut aboutir à des sociétés transformées dans lesquelles les femmes et les autres groupes marginalisés pourront pleinement exercer leurs droits.

Par changement transformateur, "on entend tout changement fondamental et durable qui remet en question et corrige les inégalités structurelles" nous renseigne Joany Mahinou. C'est sur ce contenu que La Fédération des Associations des épouses des forces de personnels de défense (FAEFPD) s'y est penchée. C'est dans ce contexte que la Fédération des Associations des Epouses des Personnels de Défense en partenariat avec L'ONG Malachie, l'ONG Finance Solid' et bien d'autres structures associatives ont organisé cet atelier d'Empowerement féminin

Il est important de rappeler que le leadership ne se rattache pas toujours à une fonction ou à un rôle officiel. Le leadership peut se manifester à un instant dans une action ou un comportement. Toute personne peut être un-e leader ou assumer un leadership dans une situation donnée. Le leadership peut également se concevoir comme un processus dans lequel la coopération prime sur la concurrence, où le pouvoir et l'influence sont distribués au sein du groupe, et les décisions se prennent de manière participative. précise la conférencière. Le programme de développement durable à l'horizon 2030 et ses 17 Objectifs de développement durable (ODD), que les leaders mondiaux ont adoptés en 2015, constituent une feuille de route visant des avancées qui sont durables et ne laissent personne pour compte.

L'instauration de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes fait partie intégrante de chacun des 17 Objectifs avec un focus sur l'ODD 5. Ce n'est qu'en garantissant les droits des femmes et des filles dans l'ensemble des objectifs que nous parviendrons à assurer la justice et l'inclusion, à développer des économies qui bénéficient à toutes et tous et à préserver l'environnement que nous partageons, aujourd'hui et pour les générations futures.

De même, le programme Gabon égalité, élaborée sous l'égide de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille, à travers la Stratégie de promotion des droits de la femme et de la réduction des inégalités femme/homme 2020 propose 33 mesures pour renforcer les droits des femmes et l'égalité femme-homme au Gabon.

Ces 33 mesures devraient être mises en œuvre sur une période de 3 ans et parmi celles-ci, 9 sont considérées comme mesures phares. Elles s'articulent autour des violences, de l'éducation, de la santé, du droit de la famille et de la diplomatie... .

Ainsi, convaincus que la rareté des femmes en politique, dans les sphères décisionnelles et dans les organisations stratégiques et opérationnelles en matière de gestion de projets n'est pas seulement due à un manque de femmes compétentes, mais de prise de conscience du leadership tant au foyer que dans le monde professionnel ou celui de l'entreprenariat et des affaires, mais surtout à un faible renforcement de capacités en matière managériale et de conduite des projets selon les procédures des partenaires au développement.