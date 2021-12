Gabon: Ndendé - Les communautés rurales en formation

Le Fonds mondial pour la nature"WWF" a réuni durant 2 jours de renforcement de capacités pour le suivi communautaire du Lot 4 des plantations des palmiers à huile de Sotrader/Olam dans le département de la Dola dont Ndendé est le chef-lieu

(Gabonews) : Les participants à cet atelier de formation sont arrivés des villages Moungola, Nyanga Youngou, Mounigou, Nanga, Ferra et quelques personnes trouvées sur place à Ndendé.

En moyenne 5 représentants par village. Dès l'ouverture des travaux par le préfet de la Dola, Alphonse Ndemé, le coordonnateur Entreprise et biodiversité, Eugène Ndong Ndoutoume, par chef de projet de renforcement de capacités des communautés, s'est voulu clair : ces rencontres visent à faire des organisations de la société civile gabonaise des acteurs qui contribuent activement à l'amélioration de la gouvernance des exploitations agro-industrielles et forestières en veillant au respect des engagements environnementaux et sociaux.

Cela a sonné comme une alerte pour les participants, Albertine du village a été de ce point de vue : "je suis contre Olam, nous n'avons plus accès à nos brousses".

Les sociétés sont à la recherche des certificats FSC/RSPO. Ce procédé impose aujourd'hui la vigilance des communautés autour des exploitations. Cette prise de conscience passe d'abord par la formation."C'est une formation qui va nous permettre de mieux faire face à Olam et autres forestiers" souligne le président de la plateforme des communautés de la Dola, Alain Brice Ibouanga Kouana. Les séminaristes avouent avoir reçu les outils nécessaires de protection de leurs droits d'usage coutumiers et de négociation.

Il nous était utile d'accompagner les communautés rurales quant à la surveillance de leurs espaces vitaux, a indiqué le directeur de l'association gabonaise pour les Nations unies, Hubert Aimé Koumba qui assurait la formation au même rôle de facilitateur que le responsable de projet du Centre d'action pour le développement durable et environnement, Paulin Yembi.

Parmi les objectifs, WWF a donné la mission aux facilitateurs de l'AGNU/CADDE de renforcer les capacités des comités villageois de la Dola et ainsi que les amener à contribuer surtout de veiller à la pratique des normes environnementales et sociales. Pour le WWF , les populations se doivent de rappeler au moindre dérapage les entreprises à respecter leurs engagements ( exploitants d'huile de palme et de forêt). Le projet est cofinancé par l'Agence française de développement-AFD.