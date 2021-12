Gabon: "L'abomination du Gabon vient de nos dirigeants" par FMEN

Une fois de plus et une fois de trop, le Gabon est mouillé dans un scandale " sexuel sur la pédophilie. " qui a pris une dimension internationale à cause de ses ramifications. C'est inadmissible. La notoriété du Gabon est descendue si bas.

Devons nous conclure aisément que l'adoption tambour battant de l'homosexualité au sein de notre société, c'était de faire de notre État-Nation " un boxon à ciel ouvert " ? Le peuple gabonais est meurtri. Enfin, le Dieu du Gabon nous ouvre les yeux sur le pourrissement du fruit chaque jour qu'il fait.

Omar Bongo Ondimba disait que le Gabon est un pays de verre, tout finit par se savoir. Les Gabonais qui font face a la pauvreté endémique, l'injustice sociale criarde, le rabais des valeurs de notre société, etc... doit encore faire face aux regards des autres Nations. N'est pas trop pour un même peuple ?

Aujourd'hui, nous sommes en train de voir chaque jour ce qui se fait de l'intérieur, c'est à dire du sommet de l'État et son fonctionnement ministère par ministère. C'est ainsi, après avoir connu le tout que nous saurions organiser ce pays.

Je pense que notre souci n'est pas de se jeter les responsabilités. Il faudrait simplement changé les dirigeants qui sont responsables de cette situation. Et revenir sur les fondamentaux. Comment comprendre qu'un dirigeant, un chef de l'État et président de la République comme le nôtre soit toujours cité dans les scandales à répétition ; financiers, sexuels, de crimes rituels et bien d'autres vices ?

Ce qui fait que notre pays est devenu la risée du monde. C'est inacceptable !

Qu'avons-nous fait pour mériter un tel sort ? Tout ce que le Gabon fait et exerce aujourd'hui n'est autre que la négativité. Rien ne fonctionne et n'est plus jamais compétitif pour aborder des échéances et le concept de norme internationale est chose difficile aujourd'hui au Gabon. Si l'on ne vole pas, de toute façon nous sommes dans n'importe quelle compromission qui ternit davantage l'image de notre société.

Nous sommes devenus mythos. C'est le concept de mythomania et du Prince fainéant dont décrit Machiavel dans " le Prince " qui fonctionne au Gabon depuis 2009.

Ce Prince plutôt que d'adopter les moyens pour relever sa stature et les défis de sa nation, opte pour les vices les plus serviles, croyant mieux faire, il se perd en conjectures en basculant tout un État-Nation respectable, en 12 ans en un boxon à ciel ouvert où les hommes et les femmes doivent jouir des orgies plutôt que travailler pour l'excellence de celui-ci. Ce sont nos lamentations, et celle de notre peuple.

Nous savons que le Dieu du Gabon réagit pour nous ouvrir davantage les yeux afin de changer ce Prince fainéant comme dirigeant de notre pays. Une grève généralisée dans l'administration Gabonaise qui ne trouve pas de solution idoine. La crise de la gestion de la riposte du covid-19 qui ne trouve aucune issue possible. Rien que pour ces deux crises, apparemment le Prince fainéant s'y plaît dans un silence radio... Pendant que ces Ministrons se débattent à vouloir trouver des solutions qui n'en sont pas une. Vraiment pathétique !

Que le tout Puissant nous donne la force de tenir encore jusqu'aux prochaines échéances des élections présidentielles 2023 pour l'alternance et ne plus vivre ces scandales à répétition.