Congo-Kinshasa: Tracasseries routières à Kinshasa - Les conducteurs des engins clament la maltraitance des agents de l'ordre

Plusieurs chauffeurs des transports en commun de Kinshasa se disent exaspérés par les tracasseries des différents services commis à la réglementation routière dans la ville-province de Kinshasa.

A l'issue d'un entretien avec les fins limiers de La Prospérité, les chauffeurs de transports en commun et des taxis motos condamnent la manière avec laquelle ils sont traités. Selon eux, les policiers cessent de faire ce qu'ils sont appelés à faire réellement et se livrent à des actes barbares. " Les policiers parviennent à nous arracher même l'argent, nos chaussures et même nos téléphones etc.", a dévoilé un chauffeur qui a préféré garder l'anonymat.

A lui d'ajouter que certains policiers arrivent même à ravir des plaques d'immatriculation sans raison valable et inventent-ils des infractions même si les chauffeurs présentent tous les documents de bord.

De ce qui précède, les conducteurs d'engins lancent un message fort aux autorités compétentes de trouver solution à cette situation.

C'est ainsi que les chauffeurs des transports en commun et des taxis motos demandent aux autorités de trouver solution à ce problème car, à l'allure où vont les choses, la sécurité routière n'est plus garantie. "Les policiers les traitent comme des animaux et comme leurs enfants", a déclaré un chauffeur de taxi moto.