Congo-Kinshasa: Jusqu'au bout !

Ministère public et défense, comme toujours s'affronte sur ce train alambiqué du droit. Le médecin légiste livre son diagnostic. Y a pas eu suicide. La défense doute.

Plusieurs contradictions et versions entre les deux officiers. Le commandant affirme avoir reçu des ordres de l'OPJ Nzita de grimacer Olivier qui lui aurait fait une résistance. Les langues se sont déliées. Trop de choses ont été dites et demain ce serait le point culminant. La justice congolaise s'en est mêlée pour tirer à quatre épingles cette affaire qui continue à dominer l'actualité.

Même le meeting de Katumbi tenu à Kisangani lundi, n'a jamais autant suscité une vague d'émotions. Des compatriotes, visiblement écœurés, ont-ils laissé couler larmes à cause de la torture et pratiques inhumaines exercées par ceux qui prétendent protéger le peuple et leurs biens. Décédé dans la geôle des services spéciaux de l'IPKIN, Olivier Mpunga Tshibanga, âgé de 32 ans, dans le cadre d'une affaire de voiture donnée en gage, après stupeur et tollé, violences et autres, a rendu l'âme à la surprise générale.

Lors de l'instruction en flagrance, plusieurs responsables des services spéciaux s'étaient présentés devant le tribunal. Le commissaire principal Samuel Mopepe, Chef de Départements des opérations à la direction générale des Renseignements et Services Spéciaux (DGRSP), le Commissaire Nzita Mananga et le Brigadier Tumba wa Tumba ont expliqué chacun à sa manière le récit de l'arrestation et de la mort d'Olivier Mpunga en vue d'éclairer la lanterne des juges quant à ce.

Cet homme, aura été acheminé dans les locaux de la Police, où il a payé les frais de son acte aux prix de plusieurs tortures. L'on pouvait apercevoir l'homme malmené à travers les vidéos à l'appui. Pourtant, lors de l'interrogatoire, il avait avoué son forfait et a accepté de les conduire auprès de la personne qui détenait la voiture en gage, chose faite, le véhicule a été récupéré, mais la police ne s'est pas résignée à le torturer sous les yeux du beau-frère qui, d'ailleurs, serait l'auteur de ces vidéos filmées et balancées dans les médias.

Puisque la vie humaine est sacrée, la torture, les traitements inhumains et dégradants sont inacceptables et strictement interdits par la Constitution. Dans un Etat de droit, même les policiers doivent respecter la loi. Sinon, cet "Etat" de droit risque d'être un slogan, au regard de la libération rocambolesque du célèbre prisonnier de cent jours. La justice doit-être dite jusqu'au bout.