Congo-Kinshasa: Grand rendez-vous du football africain - La CAF confirme la tenue de la CAN à partir du 9 janvier

Contrairement aux intentions de la Fédération internationale de football association (FIFA), exprimée par son président Gianni Infantino de reporter l'organisation de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des nations, prévu moins de trois semaines, au Cameroun, la Confédération africaine de football (Caf) dit non.

La Can aura bel et bien lieu à partir du 9 janvier prochain comme initialement prévues dans le calendrier. Le président de la (CAF), Patrice Motsepe, l'a confirmé lundi 20 décembre, à son arrivée à Yaoundé, capitale camerounaise.

Patrice Motsepe est arrivé au Cameroun en compagnie de son 1er Vice-président, Augustin Senghor, et du président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o tous en provenance de Doha, au Qatar, dans le cadre de la poursuite des préparatifs pour une bonne organisation du tournoi. Le report n'est pas à l'ordre du jour. Ils ont été accueillis par le secrétaire général de la CAF, Veron Mosengo qui a pris part, la veille, à une réunion d'urgence CAF - Cocan (comité d'organisation de la CAN) - et Fecafoot.

Après discussion et échange, un communiqué conjoint a sanctionné cette réunion confirmant l'organisation de la CAN : "la pandémie mondiale de COVID 19 et ses divers variantes exigent que nous prenions des mesures appropriées et adéquates en vue d'endiguer la propagation de cette maladie, qui constitue un danger sérieux et réel pour les populations.

Cependant, la vie doit continuer et nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Ainsi, malgré le défi supplémentaire que constitue cette pandémie, notre CAN doit maintenant se jouer. Sa cérémonie solennelle d'ouverture est prévue le 09 janvier 2022 au Complexe Sportif d'Olembé. Au Cameroun, comme ailleurs, des mesures efficaces et fiables ont été prises dans le cadre d'un système de riposte cohérent et déjà éprouvé. Le Gouvernement a élaboré un protocole sanitaire spécial anti COVID applicable à la CAN ", ont-ils précisé dans ce communiqué conjoint.

Les joueurs africains évoluant en Europe dont la plupart de leurs clubs refusent de les libérer, ont été aussi informés en bonne due forme pour les libérer à temps.

Pour le comité organisateur, les supporters ne pourront accéder aux stades dans lesquels se joueront les matches de la CAN 2021 que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72h ou d'un TDR anti-génique négatif de moins de 24h. Les autorités sanitaires compétentes prendront toutes les mesures nécessaires pour faciliter la vaccination et la réalisation des tests COVID sur l'ensemble des sites de la compétition.

Par ailleurs, dans un souci d'objectivité et de neutralité et en vue de garantir les mesures de confiance de part et d'autre, la CAF va faire appel à un laboratoire indépendant internationalement reconnu pour tester les joueurs des équipes nationales qualifiées et leur encadrement.