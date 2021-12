Congo-Kinshasa: Formation et organisation de la tenue de bonnes élections - LICOPADEL renforce la capacité de ses membres en matière de droits de l'homme et la démocratie

Dans le souci d'obtenir un processus électoral crédible et transparent en 2023, la Ligue Congolaise pour Paix, les Droits de l'homme et les Elections (LICOPADEL), une ONGDH dirigée par Me Pindu Patrick, a organisé, dernièrement, avec l'appui de l'ONG américaine NED, une table ronde avec les responsable des confessions religieuses et les responsables des organisations sur la problématique de la tenue des élections présidentielles et législatives nationales et provinciales dans le délai constitutionnel en République démocratique du Congo.

C'est en vue de renforcer les capacités et connaissances de la population en ce qui concerne les droits de l'homme et de la démocratie de sorte qu'elle soit capable d'influencer les décideurs à poursuivre le processus électoral en cours afin de respecter le délai constitutionnel. Ont pris part à cette table-ronde, les présidents de commissions paroissiales de la ville-province de Kinshasa, les présidents des organisations des jeunes et les présidents des organisations féminines.

" Dans cette période où chacun se contente à chercher de quoi survivre, les activités de réflexion comme celles-ci ne sont pas fréquentes. Ça devrait être multipliées à travers toutes les villes, le pays étant grand ", a souligné Docteur Sondji, intervenant à ces assises.

A son tour, Jonas Tshombela s'est focalisé sur le rôle que la société civile peut jouer, les défis et les opportunités en ce qui concerne l'organisation des élections à vernir. Cela, avant de soutenir que chaque partie prenante au processus électorale doit impérativement jouer son rôle pour la tenue effective des échéances électorales en 2023.

Il sied de noter que pendant ce moment de sensibilisation, plusieurs sujets ont été développés, tels que le rôle de la société civile pour la tenue des élections dans le délai constitutionnel ; les lois liées à l'organisation des élections et la problématique du financement des partis politiques. Ainsi, à travers cette journée de réflexion, la LICOPADEL compte mettre en place un comité de suivi et d'évaluation afin de s'assurer de l'état d'avancement de ses sensibilisations.

"Les élections ont les prépare. Nous avons fait un constat très amer. Il y a beaucoup de préalables qu'on doit relever. Notamment, la justice électorale, sécurité électorale et le fichier électoral corrompu ainsi que le budget et la loi électorale", a déclaré Philip Mangala, Secrétaire Exécutif National de la Ligue Congolaise pour Paix, les Droits de l'homme et les Elections (LICOPADEL).

Ce dernier a conclu qu'il faille que tous ces préalables, précités, soient vidés avant la tenue du scrutin électoral de 2023.