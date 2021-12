Congo-Kinshasa: La communauté de Mbata-Mbengi à l'honneur - Célébration de la soutenance de la thèse d'agrégation du Dr Bernard Kiaku Phanzu

La date du 18 décembre 2021 était de grande signification pour la famille Kiaku. Après un long cursus académique, Bernard Kiaku honore sa famille avec mention grande distinction à l'Université de Kinshasa, et devient désormais docteur en sciences médecines reconnu dans la liste des médecins de la République démocratique du Congo.

A cette occasion, une manifestation festive était organisée en l'honneur du récipiendaire sur l'espace CICM pour immortaliser l'événement.

Né à Mbata-Mbengi dans le Kongo Central, le désormais docteur Bernard Kiaku Phanzu est le septième et avant dernier d'une famille de huit enfants. Il commença avec ses études primaires à l'EP1 Mbata-Mbengi, passant par l'institut Vuvu où il obtint son diplôme d'Etat. En 1998, il commence avec ses études en médecine générale à l'Université Bas-Zaïre (l'Unibaz) à Boma, et il finit à l'Université de Lubumbashi en 2005 avec mention distinction. Amoureux de la science, le docteur Bernard Kiaku ne se fatigue pas, il continue avec la Spécialisation en médecine interne, option cardiologie à l'Université de Kinshasa et rafle la mention grande distinction en 2011.

De ces études poste universitaires, il est détenteur d'un diplôme Inter-universitaire d'hypertensiologie de l'université de Strasbourg en France. D'un diplôme Inter Universitaire de codopères cardiaque et exploration cardiaque d'exploration cardiaque, à l'Université de Bordeaux dont le diplôme Universitaire d'effort et réadaptation cardiaque de l'Université de Bordeaux en France. Il a également passé des stages professionnels au centre hospitalier Universitaire Mohamed Marackioch au Maroc, et au centre hospitalier Universitaire de Bordeaux en France. Il est intervenant dans plusieurs congrès internationaux dans le congrès mondial de cardiologie à Memboul à 2013 Australie.

Congrès de la société européenne en cardiologie en 2021, Congrès de la société Sud-Africaine de psychologie à Est London etc. Le Dr Bernard auteur des plusieurs articles scientifiques publiés dans des revues scientifiques internationales. Il aussi membre de la société panafricaine de cardiologie, et de la société européennes de cardiologie. Il est chrétien de Catholique, le professeur Dr Bernard Kiaku est marié à Madame Dr Masolo Nanu.