Congo-Kinshasa: Aux étudiants qui "attendent de finir leurs études" avant de travailler - Mes 4 conseils à appliquer au cas où vous changeriez d'avis...

J'adresse cette réflexion à tous les étudiants qui attendent de finir leurs études avant de créer une entreprise ou chercher un emploi.

Oui, à tous ces étudiants qui se persuadent de ne pas avoir de temps pour, à la fois, travailler et étudier. Pourtant, ils ont bien le temps d'aller le weekend avec des amis se taper une bonne bière glacée, de se divertir en regardant pendant plus de 5 heures leurs séries préférées, de tuer une journée à ne rien faire de concret, de faire même des concours de grâces matinées. Tout en comprenant parfaitement vos inquiétudes de concilier boulot et université, j'estime pour ma part que vous avez tout intérêt à affronter cet obstacle qui vous empêchera d'évoluer. Et même si je vous disais tout ici, votre décision sera toujours d'attendre de finir vos études avant de travailler ? Pas de problème. C'est votre choix. Mais sachez que les réalités du monde professionnel vous surprendront pendant que vous serez même en train d'étudier. Et peut-être que ce sera fatal !

On ne finit jamais d'étudier !

C'est une croyance répandue, presque partout, d'affirmer qu'un jour, on finira ses études. Moi je vous dis que non !

On ne finit jamais d'étudier. Etudier, c'est comme manger : est-ce que parce qu'hier vous avez mangé à votre faim, qu'aujourd'hui votre ventre ne va rien réclamer ?

Vous en êtes sûr ? Vraiment ? Ma foi, non. Même si vous avez mangé une baleine hier, aujourd'hui vous aurez même besoin de grignoter quelques tiges de "Makelele".

Mais étudier, c'est quoi ? Etudier, c'est apprendre sans cesse. Etudier, c'est se cultiver sans arrêt. Etudier, c'est pousser ses recherches plus loin !

L'affirmation que vous pourriez dire, ce serait plutôt "J'ai fini tel cycle universitaire, maintenant il me reste encore ça". Et quand bien même vous décrochiez un diplôme de Doctorat, sachez que vous serez toujours contraint d'apprendre.

Peut-être pas sur les bancs d'universités, mais dans votre quotidien. Vous serez contraint d'apprendre de votre secteur d'activité, d'apprendre de vous-même, d'apprendre des autres, d'apprendre de l'histoire de votre pays, etc.

Donc, on finit un cycle universitaire. Mais, on ne finit jamais d'étudier !

Cherchez à travailler dès maintenant !

Les réalités professionnelles qui vous attendent sont énormes. En plus de chercher à être compétent, vous devez vous adapter aux contextes de votre environnement qui changent et durcissent les réalités professionnelles.

Par exemple. Hier, nous n'avions pas Covid-19 et le recrutement était abordable. Maintenant, des milliers d'entreprises ont mis à la porte nombreux de leurs agents et le recrutement est devenu plus compliqué.

Hier, nous n'avions pas de couvre-feu en RDC. Les restaurants, les bars, les night clubs rentabilisaient très bien. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nombreuses de ces entreprises n'ont pas tenu pendant la Covid-19.

Sans un excellent Marketing et des stratégies entrepreneuriales efficaces, les entreprises les plus chanceuses réussissent quand même à gagner de l'argent.

Vous voyez ? Les réalités professionnelles tiennent compte de trois facteurs : l'évolution de la science, les prouesses des entreprises concurrentielles dans un secteur ainsi que le contexte politique, économique, sanitaire et sécuritaire propre à chaque pays.

N'est-ce pas que depuis l'assassinat de Muhammar El Khadafi, ancien Président de la Lybie, ce grand pays d'Afrique du Nord trempe désormais dans une guerre sans précédents ? Des affrontements entre frères libyens, ce qui n'existait pas du vivant de leur plus légendaire Chef d'Etat ? Mais malgré ça, on vend toujours de quoi manger là-bas et l'argent continue de circuler entre les individus en dépit de ce paramètre sécuritaire.

Plus les choses évoluent, mieux même le recrutement dans les entreprises devient compliqué. Même les méthodes de création d'entreprise ont changé.

Donc, si vous espérez toujours attendre de finir vos études pour vous insérer dans la vie professionnelle, vous vous tirez indirectement une balle dans les pieds.

Plus tôt vous vous insérez, plus tôt vous vous adapterez aux contextes professionnels actuels, et plus tôt vous serez aptes à affronter les réalités à venir dont la digitalisation de la société et l'égalité des sexes en milieu professionnel.

Les 4 règles d'or à suivre pour combiner études et travail

Croyez-y fermement

Vous connaissez le point commun de tous les hommes et toutes les femmes qui ont du succès ? C'est parce qu'ils croient en ce qu'ils font.

Non seulement ils croient en ce qu'ils font, ils aiment aussi ce qu'ils font. Dans son livre " Comment atteindre vos objectifs... même si vous avez des problèmes ", le Colombien Carlos Devis dira qu'il existe deux réalités.

La première est celle que toute personne constate et s'impose à tous. Par exemple, une pluie qui s'abat dans tout Kinshasa. Tout le monde la constate, et personne ne peut rien pour l'empêcher de continuer son cours.

Mais la seconde, et c'est la plus intéressante, c'est la réalité qui se passe dans notre tête. Devant la réalité de la pluie qui s'abat, deux personnes réfléchiront différemment.

L'une peut se dire que cette pluie est un signe pour qu'il continue à dormir ; tandis que l'autre va se persuader que cette pluie vient l'empêcher de sortir pour travailler.

Une même situation, mais deux manières de voir différentes. C'est la même chose : moi je crois qu'il est possible de travailler tout en étudiant ; mais peut-être que vous, vous n'y croyez pas.

Si chacun se mettait à argumenter, au final, chacun aurait raison dans sa position. Mais une seule chose va nous distinguer : ce sont les écarts !

Quels écarts ? Évidemment, les écarts dans la vie. Moi peut-être que je serai très aguerri dans ma vie professionnelle. Et quand par exemple j'aurai achevé un cycle universitaire, j'aurai amplement de temps pour travailler davantage et je serai très sollicité par des professionnels à cause de mon expertise.

Mais vous, vous attendrez 5 ans, voire 8 ans pour les étudiants de médecine, pour enfin vous lancer dans la vie professionnelle et faire vos premiers pas. Entre vous et moi, qui sera le plus connu et le plus recherché ?

Les évidences sont très claires. Pour vous éviter ce périple pénible, je vous encourage à travailler tout en étant étudiant. Mais pour y arriver, commencez par y croire et y croire fermement.

Ciblez ce que vous allez faire

Sun Tzu, légendaire stratège militaire chinois, dit ceci : " Celui qui n'a pas d'objectifs, ne risque pas de les atteindre. ". Fin de citation.

A la lecture de cette réflexion, vous avez décidé désormais de travailler tout en étudiant ? C'est bien. Mais attention, soyez stratège.

Déterminez avec clarté ce que vous allez faire pour vous insérer dans la vie professionnelle. Et, cette détermination passe par deux grandes étapes : le choix du type d'insertion professionnelle : il en existe deux. Soit le salariat (être employé), soit l'entrepreneuriat.

Analyser les opportunités de votre environnement et chercher dans quelle mesure les résoudre.

Bien sûr. Après avoir choisi le type d'insertion professionnelle qui vous convient le mieux, il y a nécessité maintenant d'identifier les opportunités de votre environnement.

Une opportunité n'est pas d'abord un truc qui génère de l'argent pour les autres. Non et non ! Une opportunité, c'est le problème pour lequel vous pouvez apporter une solution et gagner de l'argent grâce à cela.

Sachez gérer votre temps

Une chose est de trouver ou créer un emploi en étant étudiant, mais une autre est de trouver et garder un équilibre parfait entre ses études et sa vie professionnelle.

De deux côtés, les exigences s'imposent et sont contraignantes. La grande question est de savoir : comment garder un équilibre entre ses études et sa vie professionnelle ?

Le secret est simple : savoir gérer son temps. La gestion équitable de son temps vous imposera d'avoir un agenda qui fixe toutes vos tâches (annuelles, mensuelles, journalières).

Dans cet agenda, il vous sera demandé de ne qu'intégrer les tâches prioritaires. C'est de ça qu'il s'agit. Sans priorités, vous ne pourrez pas garder l'équilibre.

Dans une prochaine réflexion, je vous partagerai en quelques lignes mon expérience sur ce sujet et je vous proposerai mes suggestions.

Ne vous oubliez pas...

Rien ne sert d'être efficace dans sa vie estudiantine et sa vie professionnelle, sans être en bonne santé physique.

Il est vrai que les exigences professionnelles et académiques sont rudes et demandent parfois de sacrifier des temps de repos et de détente.

Mais quand vous avez la possibilité de vous reposer, faites-le ! Quand vous avez la possibilité de vous détendre, faites-le aussi.

Si vous n'êtes pas en bonne santé, vous ne serez pas productif. Je vous le dis, car j'ai vécu des situations où j'ai été clouée sur un lit en raison des maladies et de déséquilibre dans la gestion du temps.

Sénégal : la Banque africaine de développement accorde plus de 161 millions d'euros de prêt pour désenclaver des zones agricoles et minières au nord du pays

Le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, vendredi à Abidjan, l'octroi d'un prêt de 161,62 millions d'euros au Sénégal pour la mise en œuvre de la phase I du Programme de désenclavement des zones agricoles et minières (PDZAM-1) du nord du pays.

Le prêt est composé comme suit : 117,62 millions d'euros proviendront de la Banque africaine de développement et 44 millions d'euros de l'Africa Growing Together Fund (AGTF), un fonds créé conjointement par la Banque africaine de développement et la Banque populaire de Chine.

Les travaux concernent la construction de 483 kilomètres de routes sur plusieurs sections : Kidira-Bakel (65 km), Boucle du riz (172,44 km), Louga-Keur Momar Sarr-Richard Toll (116,27 km), Orofondé-Matam dans le Dandé Mayo Nord (104,23 km) et 25 km de la RN2 entre Thiès et Kébémer.

Le projet bénéficiera aux régions et départements suivants : Thiès, Tambacounda, Saint-Louis, Louga et Matam ainsi que Tivaouane, Dagana, Bakel, Kébémer, Kanel. Certains tronçons font partie du corridor routier transafricain entre Nouakchott et Dakar et/ou ont des vocations nationales de désenclavement.

Le programme inclut également la réalisation des aménagements intégrés, constitués de voiries et de pistes rurales, d'infrastructures socioéconomiques et marchandes, et des appuis aux groupements de femmes et de jeunes, notamment pour la transformation des productions agricoles.

Le projet doit contribuer à la mise en valeur et à la transformation des potentialités économiques des régions du nord du Sénégal par la réduction des coûts de transport. La production rizicole et minière devrait ainsi augmenter grâce à la hausse du trafic, la réduction des coûts généralisés du transport et la résilience climatique des infrastructures routières.

Par ailleurs, le programme soutiendra la construction d'un poste de pesage, l'amélioration de la sécurité routière et celle de l'employabilité des jeunes à travers les chantiers-écoles dans les secteurs du BTP (bâtiment et travaux publics) et de l'agriculture.

La zone d'intervention du programme abrite une population estimée à 2,9 millions d'habitants en 2019, constituée pour moitié de femmes.

Le 31 juillet 2021, le portefeuille actif de la Banque africaine de développement au Sénégal comprenait 28 opérations, pour un total de 899,43 millions d'euros d'engagements.

En Guinée, la Banque africaine de développement contribue à contenir l'épidémie de Covid-19 et à en atténuer les effets socioéconomiques (rapport)

Grâce à un appui budgétaire de 34,56 millions de dollars américains, la Banque africaine de développement a permis à la République de Guinée de réaliser d'importants progrès dans la mise en œuvre du programme de riposte à la pandémie de Covid-19, indique le rapport sur l'état d'exécution et sur les résultats de la Banque publié le 10 décembre dernier.

Dans le cadre du Programme d'appui à la réponse au Covid-19 (PARC-Covid19), le gouvernement guinéen a pris en urgence d'importantes mesures sanitaires pour contrecarrer la tendance observée et/ou éviter une détérioration de la situation : distribution de masques et de kits sanitaires composés de savons et chlore aux populations, principalement celles vivant à Conakry et dans les zones frontalières du pays. Par ailleurs, les autorités ont mis en œuvre la stratégie " STOP Covid-19 " en 60 jours dans le but d'interrompre la chaîne de transmission dans la région de Conakry, la capitale.

Les autres mesures prises par le gouvernement ont consisté à consolider le système sanitaire du pays afin d'améliorer la prise en charge des personnes infectées tout en maintenant fonctionnel les autres services de santé. L'État guinéen a également exonéré de droits et taxes les importations d'équipements de santé et produits assimilés entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cela a facilité l'accroissement des capacités d'accueil avec 1 715 nouveaux lits installés dans les centres dotés d'équipements de dépistage et de prise en charge des personnes infectées.

Afin d'atténuer les effets de la pandémie sur les populations, le gouvernement a mis en œuvre un programme de transfert monétaires aux ménages les plus démunies. Par ailleurs, l'État guinéen a pris en charge les factures d'eau et d'électricité d'avril à juin 2020 pour les abonnés au tarif social, pour plus de 450 000 bénéficiaires.

Le secteur privé, fortement affecté par les mesures de confinement et la fermeture des frontières décidées au début de la pandémie pour bloquer la chaîne de transmission, a aussi bénéficié de mesures de relances des activités économiques et commerciales. En effet, le gouvernement a accordé le report (pour un trimestre) des charges fiscales et a procédé à l'apurement de plus de 1,1 milliard de francs guinéens (118 000 dollars) de créances envers les fournisseurs intérieurs. Enfin, plus de 5 000 petites et moyennes entreprises ont bénéficié d'avantages fiscaux pour atténuer les effets de la pandémie sur leur activité, et 252 entreprises ont reçu des financements, permettant de sauver quelque 3 693 emplois directs et environ 10 000 emplois indirects.

Le niveau d'exécution du programme est globalement satisfaisant, constate le rapport de la Banque africaine de développement. Toutes les ressources ont été décaissées et tous les produits du programme ont été réalisés.

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement approuve une ligne de crédit de 70 millions d'euros et une prise de participation de 24 millions de dollars en faveur de la Banque ouest-africaine de développement

Note de la rédaction : veuillez remplacer une version précédente de ce communiqué de presse par celle-ci.

Abidjan, le 16 décembre 2021 - Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 13 décembre à Abidjan, une ligne de crédit de 70 millions d'euros et une prise de participation de 24 millions de dollars au profit de la Banque ouest-africaine de développement.

La ligne de crédit permettra de soutenir les entreprises de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en particulier dans les secteurs créateurs d'emplois notamment l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, la santé, l'information et les télécommunications, durement touchés par la pandémie de Covid-19.

Les 70 millions d'euros font partie d'une facilité de 150 millions d'euros, qui sera cofinancée avec d'autres institutions de financement du développement.

La prise de participation de 24 millions de dollars s'inscrit dans le cadre d'une opération d'augmentation de capital, qui permettra à la Banque africaine de développement de porter sa participation de 0,55 % à 1 %, et de conserver ainsi son siège au Conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement.

La Banque africaine de développement soutiendra en outre, la Banque ouest-africaine de développement dans la mise en place d'un programme d'assistance technique visant à intégrer les aspects liés au genre dans son processus d'examen des projets et à promouvoir l'entrepreneuriat féminin, grâce à un financement de l'Initiative de financement des femmes entrepreneures (We-Fi). Le projet devrait contribuer à la création ou à la consolidation d'au moins 5 900 emplois (dont 2 000 destinés aux femmes).

La facilité est parfaitement alignée sur trois des cinq priorités stratégiques de la Banque, les " High 5 ", à savoir : " nourrir l'Afrique ", " industrialiser l'Afrique " et " améliorer la qualité de vie des populations en Afrique ".