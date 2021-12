Congo-Kinshasa: Sortie de son single " Amour invincible " - Rumba - Une bonne odeur chez la Diva Barbara Kanam

Très sensuelle et romantique, sa musique est une expression vivante de son cœur. Dans chaque apparition discographique, elle ajoute une dose de glamour qui fait séduire les friands de la Rumba. Elle, c'est Barbara Kanam, la Diva de la musique africaine.

Toujours splendide, cette cantatrice continue à faire la fierté de la Rumba congolaise à travers sa voix miel et ses mélopées d'amour. Les dernières informations la concernant renseignent que la chanteuse Kanam Barbara vient de signer un nouveau single sur le marché des disques. "Amour invincible " est le titre phare de le nouveau playing artistique que la Diva de la musique africaine a lancé depuis 8 décembre 2021 dans toutes les plateformes de téléchargement digital.

Artistiquement, l'artiste a frappé fort dans cette œuvre musicale. " Amour Invincible " constitue une musique authentique grâce à ses sonorités variées, originales et incomparables. De l'orchestration en passant par les textes, paroles et mélodies jusqu'au marketing, le leader du groupe Kanam Music a encore donné les meilleurs d'elle comme toujours. Un travail pertinent à travers lequel la chanteuse fait preuve d'un savoir-faire inouï, distinctif pour le plaisir de ses fanatiques qui adorent son style et sa belle musique. L'amour toujours l'amour, le message intéresse tout le monde sans exception. Concoctée avec sa voix lyrique, la Diva propose une sauce délicieuse à savourer sans modération. "Amour Invincible " est un vrai régal auditif et relaxant qui déstresse les mélomanes de la bonne musique.

Donc, la chanson tant attendue est déjà disponible sur la chaîne Youtube de l'artiste, sur Spotify et d'autres plateformes de téléchargement légales. Donc, un tube à découvrir et écouter en famille, en couple et entre les amis sans inquiétudes du point de vue moral. Il faut noter que Barbara Kanam est une compositrice-interprète et productrice de musique.

A propos de la Rumba congolaise, il est important de souligner que cette musique dont Barbara Kanam est disciple, vient d'être inscrite par l'UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. "C'est une fierté d'être la vitrine de ce patrimoine sur les deux rives du fleuve Congo ". La rumba, c'est notre identité, notre racine et notre origine ", a déclaré la Diva Barbara.

Au-delà de sa profession de musicienne, elle est aussi humaniste et défenseur de droit de la femme et de l'enfant. Féministe de premier rang en RDC, la Diva de la musique africaine s'est assignée, entre autres, la mission de promouvoir l'éducation des filles, le tourisme. Grâce à son engagement et son aura artistique, le Programme des Nations-Unies pour le Développement vient de lui confier encore une nouvelle charge. Barbara Kanam est désignée Ambassadrice du PNUD pour l'environnement et l'énergie en RDC. "J'ai toujours privilégié l'éducation, la femme, les enfants, le tourisme parmi mes engagements. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être l'Ambassadrice du PNUD. C'est un honneur. J'espère être à la hauteur de ce partenariat ", a souligné la Diva Kanam.