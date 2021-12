Afrique de l'Ouest: Formalisation du Réseau des journalistes agricoles de la CEDEAO (REJA-CEDEAO)

communiqué de presse

(Dakar, le 29/07/2021) - Le dimanche 25 juillet 2021 a été marqué par la mise en place officielle du Réseau des Journalistes Agricoles de la CEDEAO (15 Etats membres de la CEDEAO). Ce réseau est composé d'un bureau de conseillers et de plusieurs comités.

Ce réseau vise à sensibiliser, former et informer les acteurs du monde agricole, à développer une stratégie de communication pour faciliter et échanger des informations et des connaissances entre les communautés paysannes de divers pays africains, organisations d'agriculteurs, les partenaires au développement, et développer une synergie d'action entre ces acteurs, dans le but de valoriser l'image du secteur agricole dans la Sous- région pour contribuer aux Objectifs de Développement Durable (ODD).

Le secteur agricole occupe une place de choix et représente le secteur par excellence qui permettra à l'Afrique de sortir du sous-développement.

Le REJA-CEDEAO est donc un instrument qui apportera un appui sans faille aux les institutions agricoles nationales et internationales dans leur mission d'accompagnement du secteur agricole en vue d'une réduction considérable du taux de manque d'emploi et de chômage dans la zone CEDEAO.

Objectifs spécifiques

Développer des contenus basés sur les savoirs locaux et des supports adaptés aux préoccupations des partenaires ;

Développer une méthode d'évaluation continue et appropriée de la fonction de communicateur endogène, des animateurs médiatiques et des responsables des unités audiovisuelles des organismes de développement ;

Pour atteindre les objectifs, REJA-CEDEAO compte

Identifier, répondre aux besoins des agriculteurs et analyser les moyens disponible et à acquérir pour résoudre l'épineux problème de la sécurité alimentaire dans la sous-région

Informer les agriculteurs sur les politiques gouvernementales dans les États membres de la CEDEAO.

Intégrer la COMMISSION de la CEDEAO dans les politiques affectant la croissance de l'agriculture dans la sous-région.

Former les membres sur des projets agricoles en vue d'un meilleur accompagnement des agriculteurs sur des projets spécifiques développés par le Réseau.

Collecter et valider les données des savoirs locaux pour l'élaboration des politiques de la COMMISSION de la

Évaluer les politiques agricoles de la CEDEAO et des gouvernements des Etats membres pour le développement de l'agriculture.

" Nous sommes très heureux de lancer ce réseau qui constitue une étape supplémentaire dans notre démarche de développement du secteur agricole dans la Sous-Région. Ce réseau garantit la disponibilité des informations en temps réel entre les différents pays de la CEDEAO. Il s'agit d'une initiative unique qui s'adresse plus particulièrement aux organisations agricoles nationales et internationales ", précise BABACAR Séné, Président du REJA - CEDEAO.

À toutes les autorités, organisations nationales et internationales, nous avons le plaisir de vous présenter ce réseau de journalistes agricoles de la CEDEAO né le dimanche 25 juillet 2021.

Pour plus d'informations :

BABACAR Séné - Président: +221 77 536 20 18

François M'BRA II- 1er Vice-Président: +225 07 08 72 45 78

Victorien AMEDEKAGNA - Secrétaire Général: +228 98 24 30 43 Email: rejacedeao@gmail.com