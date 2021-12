Congo-Brazzaville: Innovation technologique - Le premier forum national a eu lieu à Pointe-Noire

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique a organisé, du 15 au 19 décembre à la Chambre de commerce de la capitale économique, le premier forum national de l'innovation technologique.

L'événement a permis de découvrir le talent et le génie des inventeurs et innovateurs congolais dans divers domaines (Santé, agroalimentation, numérique... ). Il a réuni une cinquantaine de participants venus des différents départements du pays. Ceux-ci ont exposé, pendant trois jours, leurs inventions qui ont dépassé les attentes de Delphine Edith Emmanuel, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Elle a manifesté sa surprise, après sa visite des stands, estimant que les exposants avaient su faire preuve d'ingéniosité. "J'espère pouvoir, à la faveur de la Semaine de la science que nous allons organiser en 2022, avoir l'opportunité d'inviter tous ces innovateurs afin qu'ils puissent véritablement montrer leur talent", a-t-elle confié.

Les produits exposées ont aussi surpris les visiteurs qui ont découvert, à l'occasion, les inventeurs et innovateurs congolais, qui souvent évoluent dans l'ombre. Armelle, jeune femme évoluant dans une structure de la place, a confié : " J'entendais souvent parler d'innovations au Congo, le forum m'a donné l'occasion de voir les initiateurs et de discuter avec eux". Quant au jeune Stanislas, il a profité de sa visite pour faire le Saint Thomas: "J'avais du mal à croire qu'il y a des inventeurs congolais. Je suis arrivé sur place vérifié et suis à la fois surpris et satisfait". Pour Jean-Marie, père de famille, l'Etat devrait soutenir les inventeurs : " Il y a de bonnes initiatives mais j'ai constaté qu'elles sont réalisées avec les moyens de bord. L'Etat doit soutenir nos inventeurs pour plus de bons résultats".

Les trois meilleures inventions récompensées

Inventeurs et innovateurs ont présenté leurs produits dans la salle de la Chambre de commerce, devant un jury qui les a évalués selon des critères portant sur le caractère innovant, achèvement et fonctionnalité, perspectives de développement, potentialités commerciales, impact environnemental et social et la présentation. Trois prix, d'une valeur d'un million FCFA, ont été décernés. Le prix talent des jeunes a été décerné à l'inventeur Richardeau Atoka Eyenguet pour son invention " Invasive commerce et oxymètre et glucomètre (appareils permettant de déterminer le taux de sucre dans le sang, la saturation d'oxygène et le rythme cardiaque sans prise de sang).

Le prix talent féminin a été attribué à Réma Ovaga Opa, innovatrice de l'association Forum national de l'étudiant visionnaire pour sa serre automatique permettant la gestion cubique de la température du sol. Cette serre améliorée permet, entre autres, de gérer le système d'arrosage à distance en utilisant internet ou un réseau local et de produire des fruits et légumes à n'importe quelle période de l'année.

Le prix de la meilleure start up est revenu à Destin Bibila et Epouya Loemba pour leur bio charbon " Wumela ", charbon responsable, écologique, fabriqué à base des déchets d'origine végétale. Une manière pour eux de contribuer à la lutte contre la déforestation et les changements climatiques.

Beaucoup d'innovations présentées

Entre autres innovations et inventions présentées au forum, le décortiqueur d'arachides de Mike Judicaël Mampouya Dombassi, le concasseur et trieur de noyaux de palme pour la fabrication de l'huile d'amande de palmiste de Richard Mapa Piya, les machines de la marque Morlène Mokaka et celles de Jean-Marie Lobah Sebette (machine pour aliment de bétail, broyeur de légumes et épices, moto et autres). Il y a eu aussi la couveuse d'œufs de Gilmar Mboungou, le procédé de tri de déchets métalliques pour le recyclage de Christ Obiey, le stabilisateur de polarité de Bruno Arsène Elenga.

A cela s'ajoutent les inventions utilisant des énergies propres comme la cabine solaire mobile pour recharger les batteries et se connecter à internet de Sébastienne Poati, la pompe à eau solaire (usage agricole) d' Amaron Belveder Sita. Notons également des innovations étonnantes comme "La pile plante" de Vital Nzaka et le procédé d'Alphonse Ngoma permettant d'avoir de l'énergie avec les urines pour alimenter les récepteurs.

Les femmes se sont réjouies avec le foyer amélioré "Lituka ya peto"(foyer économique, sans fumée, disposant d'un régulateur de chaleur) de l'association Femmes énergie; le cuiseur solaire (avec feu invisible) de Marcel Boloko; la machine (électrique) à couper le coco (gnetum africanum très prisé au Congo) d'Aimé Mabonzo; la farine de banane de Gold banana et les produits d'équation-bio à base de produits vivriers. Les hommes ont bien apprécié les thés "Bulukutu" (le premier du Congo) et Bissap de la Congolaise des thés, et le sirop de citronnelle d'Aubin Moïse Ngouamba.

En matière de santé, on a noté les produits à base de l'artemisia annua de Ndzo-Omoye-Missié; ceux du cabinet phytotherapeutique Feuvert Etudes-Santé; le lait curatif " Mansa-myc " aux propriétés antifungiques, bactéricides et antiseptiques; les produits du naturothérapeute Hyppolyte Bitsy avec sa "médecine intégrale", concept sur lequel il a écrit plusieurs livres; et la borne médicale "Elamu". Le forum a aussi connu la participation de plusieurs start up comme Maji technologies et des plates-formes telles Liziba, plate-forme inclusive, source d'information des entreprises sur le Congo.