Algérie: Accidents de la route - 49 morts et 180 blessés entre le 12 et le 21 décembre 2021

Alger — Quarante-neuf (49) personnes ont trouvé la mort et 180 autres ont été blessées dans 122 accidents de la route survenus à travers différentes wilayas du pays entre le 12 et le 21 décembre 2021, a indiqué mercredi un communiqué du Commandement de la Gendarmerie nationale (GN).

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de substances psychotropes, les unités de la GN ont "procédé, durant la même période, à l'arrestation de trente-six (36) individus et à la saisie de 42.009 comprimés psychotropes, d'une valeur de 200.500 dinars et de onze (11) véhicules", a précisé la même source.

Les services de la Gendarmerie nationale ont également saisi, à la même période, 42.125 bouteilles de boissons alcoolisées et quatre (4) véhicules et interpellé six (6) individus.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la fraude et la contrebande, "les unités de la GN ont procédé, au cours de la période de référence, à l'arrestation de onze (11) individus et à la saisie de 152 quintaux et 90 kg de feuilles de tabac, 25.495 sachets de tabac, 24 paquets de cigarettes et six (6) véhicules", a conclu le communiqué.