Maroc: Casablanca - L'Université Mundiapolis organise une journée de recrutement au profit de ses futurs lauréats

Casablanca — L'Université Mundiapolis a organisé, récemment à Casablanca, une journée de recrutement au profit de ses futurs lauréats en recherche active de stage de fin d'études pour une période allant de 4 à 6 mois.

Cet évènement initié par le Career Center de l'Université a pour principale visée d'améliorer l'employabilité des lauréats et de permettre aux étudiants de rencontrer les DRH d'entreprises marocaines et multinationales de renom, indique un communiqué de l'Université Mundiapolis.

Cette journée s'inscrit dans le programme d'accompagnement de l'employabilité mis en place par l'Université Mundiapolis depuis plusieurs années.

Visant à faciliter l'insertion rapide dans la vie professionnelle, cet évènement a été ponctué par deux importants rendez-vous, à savoir le Mundia Job Fair et le Job Dating, précise le communiqué.

"Cette initiative s'inscrit dans la volonté de l'Université Mundiapolis d'accompagner ses étudiants et de faciliter leur intégration professionnelle", a déclaré Dr. Mohammed Barkaoui, Président de l'Université Mundiapolis, notant que "cette journée est un moyen de rapprocher les recruteurs et les étudiants dans une vision d'employabilité".

Citée dans le communiqué, la Directrice du Career Center de l'Université Mundiapolis, Hanane El Jaffali, a relevé qu'"il s'agit d'un programme des plus innovants qui permet à plus de 90% de nos étudiants de trouver un emploi dans les 12 mois qui suivent l'obtention de leur diplôme".

L'un des responsables ressources humaines présent à l'évènement a, de son côté, indiqué que "cette journée de recrutement initiée par l'Université Mundiapolis nous permet de passer un maximum d'entretiens, dans un minimum de temps", ajoutant que c'est un moyen pertinent de croiser l'offre et la demande.

Au-delà de la formation académique de qualité, l'Université Mundiapolis, via son Career Center, s'implique dans l'insertion de ses lauréats dans la vie active, tout au long du cursus et même après l'obtention de leurs diplômes, souligne le communiqué.

A travers le Career Center, l'Université Mundiapolis offre à ses étudiants et lauréats un espace d'échange avec les représentants d'entreprises.

Il constitue, en outre, une véritable opportunité pour des étudiants en recherche de stage et/ou d'emploi de rencontrer des responsables de ressources humaines de grandes entreprises (Masen, Attijariwafa bank, Banque of Africa, S2M, Renault, Saham, Saccom, Sitel, Intelcia,... ) de divers secteurs d'activités (banque, industrie, finance et assurance, distribution,... ).

Lors du Mundia Job Fair, qui est à sa 11ème édition, les entreprises en quête de recrutement présentent les offres de postes à pourvoir pour les lauréats et de stages pour les étudiants de l'Université. Les candidats ont ainsi la possibilité de passer des entretiens avec des recruteurs, consultants RH ou des managers en vue d'une éventuelle présélection et/ou un recrutement.

Par ailleurs, le Job Dating, mode de recrutement novateur s'adressant uniquement aux étudiants en fin de cursus, permet à ces derniers de présenter leur projet professionnel en deux minutes, face à un jury constitué de responsables RH des institutions participantes au Job Fair.

Pour ces importants rendez-vous, les futurs lauréats ont bénéficié d'ateliers de formation, à même de leur permettre de relever le défi de convaincre le jury en deux minutes chrono. Les trois meilleurs candidats reçoivent un prix et un certificat attestant de cette performance.

Cet exercice vise à permettre aux recruteurs de déceler les candidats à fort potentiel lors d'une session d'entretiens rapides et concis, dans un même endroit et au même moment, ce qui représente un gain de temps considérable pour des responsables et une occasion pour les postulants de se mettre en exergue et de se distinguer, rappelle la même source.

L'Université Mundiapolis est membre fondateur du réseau Honoris United Universities, 1er réseau panafricain d'enseignement supérieur privé. Elle est née du regroupement de plusieurs écoles pionnières dans leurs domaines et bénéficie de 25 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur privé. L'Université s'est construite sur 4 valeurs fondamentales, à savoir l'excellence académique, une pédagogie innovante, une culture entrepreneuriale et l'internationalisation.

L'Université reconnue par l'Etat, dispose de deux campus universitaires, à savoir le campus Nouaceur sur une superficie de trois hectares et le campus Roudani au cœur de la capitale économique. Les deux campus sont dotés d'infrastructures et équipements pédagogiques modernes permettant aux étudiants de bénéficier d'un cadre de vie et de travail stimulant.

La mission de l'Université Mundiapolis est d'orienter, de former les "change-makers" de demain et de les accompagner jusqu'à une insertion professionnelle réussie. L'Université Mundiapolis regroupe 5 pôles d'enseignement: une Business School, une Ecole d'Ingénieur, un Institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales, une Faculté des Sciences de la Santé et un pôle de Formation Executive. Soient plus de 29 filières reconnues par l'Etat, 12 parcours en double diplomation internationale et 14 parcours en formation continue dont 1 DBA (Doctorat in Business Administration).

L'Université Mundiapolis compte plus de 5500 lauréats, et peut compter sur un réseau de partenaires et d'entreprises de renom engagés à faciliter des stages aux étudiants et leur insertion professionnelle.