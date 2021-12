Maroc: Parution d'un nouveau numéro de la Revue des FAR

Rabat — Un nouveau numéro de la revue des Forces Armées Royales (FAR) vient de paraître, proposant aux lecteurs une panoplie de sujets ayant marqué l'actualité durant les mois d'octobre et novembre, dont la commémoration du 46ème Anniversaire de la Marche Verte.

La 406ème édition de la revue consacre une large place au Discours Royal adressé à la Nation à l'occasion de cet anniversaire, de même qu'elle évoque la réception par SM le Roi Mohammed VI, au Palais Royal de Bouznika, du Président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, la nomination des membres du nouveau gouvernement et le Conseil des ministres présidé par le Souverain au Palais Royal de Fès, le 17 octobre dernier.

Dans son éditorial, la revue souligne que la commémoration du 46ème Anniversaire de la Marche Verte a été une occasion privilégiée pour mettre en avant la position claire du Royaume du Maroc à défendre ses intérêts, notant que le Souverain a salué l'intervention des Forces Armées Royales, le 13 novembre 2020, qui a permis de restaurer la libre circulation des personnes et des marchandises au niveau du point de passage El Guerguarate, reliant le Maroc à la République Islamique de la Mauritanie.

La publication relève, en outre, que la restauration de la libre circulation des personnes et des marchandises entre le Maroc et la Mauritanie "conforte non seulement la paix et la stabilité dans la région, mais représente aussi une garantie pour le développement économique et social de la région", notant qu'il s'agit d'"un volet que Sa Majesté le Roi a bien voulu évoquer dans son discours, soulignant la détermination du Maroc à poursuivre la voie du développement et de la croissance des provinces sahariennes".

Et l'éditorial de souligner que "le nouveau Maroc, né de l'indépendance, puis de la glorieuse Marche Verte, continue sur la voie de la préservation de l'intégrité territoriale, du développement tous azimuts ainsi que de la consécration des valeurs de citoyenneté et de l'État de droit sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI".

Au volet de la "Coopération militaire", ce numéro revient sur les entretiens, sur Hautes instructions de SM le Roi, Chef Suprême et Chef d'État Major Général des Forces armées Royales, du Général de Corps d'Armée Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, avec le Commissaire chargé des affaires politiques de la paix et de la sécurité de l'Union africaine, M. Bankole Adeoye, et avec le vice-Premier ministre de la Défense de l'État d'Israël, M. Benjamin Gantz.

La revue des FAR revient aussi sur l'exercice conjoint des Forces spéciales maroco-françaises, organisé du 4 au 22 octobre à la deuxième Brigade d'Infanterie Parachutiste (BIP) à Benguerir, près de Marrakech, sur la visite au Maroc (2-7 novembre 2021) d'une équipe onusienne chargée de l'étude quadriennale sur le taux de remboursement des dépenses concernant les personnels en uniforme déployés dans les opérations de maintien de la paix, ainsi que sur la réunion de planification annuelle "Country coalition Meeting (CCM)" maroco-américaine qui s'est tenue les 3 et 4 novembre 2021, au niveau du cercle Mess officiers à Rabat.

Dans la rubrique illustrant "La vie dans l'armée", la revue s'arrête sur les apports de l'intelligence artificielle en matière de défense, présentés à l'occasion d'une conférence intitulée "l'intelligence artificielle dans le domaine de la défense", et sur l'exercice "Tamaris 21" qui a réuni, du 2 au 4 novembre à l'École Royale Naval (ERN) à Casablanca, tous les acteurs impliqués dans la mission de recherche et de sauvetage.

La même rubrique braque les projecteurs sur la campagne de vaccination du personnel militaire contre la Covid-19 avec l'administration de la 3ème dose et à la commémoration du 66ème anniversaire de l'indépendance, le 18 novembre, dans une ambiance empreinte de joie et de fierté d'appartenance aux Forces armées royales.

La publication dédie, dans sa rubrique "Au sein d'une unité", un dossier au 20ème Groupe d'Artillerie Royale, une des unités opérationnelles pionnières mettant à contribution un ensemble de capacités aériennes et de surface pour contrer toute menace aérienne, quelles que soient sa nature et sa capacité de nuisance.

Ce numéro propose également un "Focus" consacré à la gestion du courrier des FAR, mettant en avant l'ensemble des prestations offertes par le Bureau courrier, ainsi qu'une rubrique "Social" qui se penche sur une formation en matière d'éducation inclusive et du handicap dont ont bénéficié des éducatrices des établissements de l'enseignement préscolaire des services sociaux des Forces Armées Royales, du 25 octobre au 5 novembre 2021.

Au volet "Art et Culture", la revue propose une lecture de l'ouvrage "le temps du Maroc (2020-2021) : résilience et émergence du Royaume chérifien" de son auteur Abdelmalek Alaoui, avant de clôturer son numéro par sa rubrique "Psychologie", qui s'intéresse aux "jeux de manipulation psychologique" et aux "blocages de la communication".