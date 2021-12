Maroc: La DGSN veille à la sécurité des Marocains et à la santé de ses ressources humaines

Rabat — La Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) accorde une importance capitale à la santé de ses ressources humaines, en leur offrant divers services liés à la santé au travail, à la psychologie et à d'autres prestations en médecine générale, spécialisée et dentaire, de sorte à leur permettre de s'acquitter au mieux des missions qui leur sont confiées pour être à la hauteur des attentes des citoyens.

Dans cet esprit justement, la DGSN consacre toute une entité pour veiller au quotidien sur la santé du corps de police, actifs et à la retraite, ainsi qu'à leurs ayants-droit, particulièrement durant cette conjoncture de pandémie. L'Inspection des services de santé de la Sûreté nationale, qui chapeaute un ensemble de services centraux et déconcentrés répartis sur le territoire national, dispose d'un total de 46 médecins, 27 chirurgiens dentistes, 19 psychologues et 119 infirmiers mobilisés à cet effet.

En matière de santé au travail, l'année 2021 a été marquée par le lancement, sur Hautes Instructions Royales, de l'opération de riposte vaccinale contre la Covid-19 ayant visé, durant sa première étape, le personnel de première ligne, a souligné Dr. Zaynab Benziane, commissaire de police principal et chef du service de la santé au travail et des affaires réglementaires à l'Inspection des services de santé.

A cet effet, les services de santé de la Sûreté nationale se sont mobilisés en adoptant une stratégie spécifique basée sur un système de suivi de l'état de santé de ses fonctionnaires tout au long de ce processus, allant de l'étape pré-vaccinale, en passant par l'opération de vaccination, jusqu'au suivi de la tolérance du vaccin administré, a-t-elle soutenu dans une déclaration à "M24", la chaîne d'information en continu de la MAP.

Durant cette deuxième année de crise sanitaire, les services de santé ont également poursuivi la stratégie transversale de lutte contre la Covid-19, afin de limiter la propagation de la pandémie parmi les fonctionnaires de police et de garantir le bon fonctionnement de ce service public vital.

Dans le but d'assurer un bon suivi du déroulement de l'opération de vaccination au profit des fonctionnaires de la DGSN, l'Inspection des services de santé a procédé, conjointement avec la Direction du système d'information et de communication, à la mise en place d'une plateforme numérique dédiée à la vaccination, qui s'ajoute à celle déjà mise sur pied pour le recensement des cas positifs et des prélèvements réalisés, a fait savoir Dr. Houda Hama, commissaire de police principal, chargée du poste de commandement sanitaire au sein de l'Inspection.

Cette interface, implantée aux niveaux central et déconcentré, regroupe les informations liées au statut vaccinal de l'ensemble des fonctionnaires avec une mise à jour, en temps réel, des données générées par les cellules de saisie créées au niveau des commandements, a-t-elle expliqué, ajoutant que cet outil informatique assure la traçabilité du circuit de vaccination adopté par l'Inspection des services de santé.

Concernant les diverses prestations médicales offertes aux fonctionnaires et leurs ayants-droit, les demandes de soins ont connu, cette année, une augmentation considérable atteignant 436.351 consultations et interventions couvrant plusieurs spécialités, notamment la médecine générale (89.383 prestations), la médecine spécialisée (4.279), la médecine du travail (236.740) et la médecine dentaire (6.567), selon Dr. Ilham Saoudi, commissaire de police principal et médecin du travail chargée du service des prestations médicales au sein de l'Inspection des services de santé.

Les équipes médicales mobiles ont effectué 18.868 opérations d'évacuation d'urgence durant l'année 2021, portant notamment sur les urgences cardiovasculaires, respiratoires et traumatologiques dont les accidents de service, a-t-elle enchaîné.

S'agissant de la médecine dentaire, la DGSN dispose de plus de 30 médecins dentistes et œuvre, malgré la conjoncture sanitaire actuelle, à garantir la continuité des services dans le respect total des mesures de protection et de prévention, a indiqué, de son côté, Dr. Imane Bensalah, commissaire de police principal et médecin-dentiste au service préfectoral de la santé à la préfecture de police de Rabat, précisant que le nombre de consultations en médecine dentaire a atteint cette année 6.567 consultations.

Pour ce qui est de la sélection médico-psychologique des candidats à un poste au sein de la DGSN, l'Inspection des services de santé a contribué pleinement et efficacement à la réussite du processus de recrutement durant l'année 2020-2021, malgré la conjoncture sanitaire très difficile, en mobilisant une équipe pluridisciplinaire composée de 9 médecins, 5 dentistes, 15 psychologues, 6 infirmiers et 12 cadres et éléments relevant du personnel administratif, a affirmé le commissaire Nasreddin Aouli, docteur-psychologue à l'Inspection des services de santé de la Sûreté nationale.

Il a souligné que la particularité de cette année est l'augmentation significative des candidats présélectionnés, en raison de la non programmation des épreuves écrites au vu de la conjoncture sanitaire, notant que jusqu'au 15 décembre, près de 36.783 consultations d'embauche ont été effectuées par les équipes spécialisées selon une procédure valide.

Il a, dans ce sens, relevé que la vérification du statut virologique des candidats à travers des tests PCR a été maintenue et l'exigence de la présentation du pass vaccinal introduite dans le processus médico-psychologique de cette année.

Quant au suivi des fonctionnaires atteints de la Covid-19, a-t-il indiqué, l'Inspection des services de santé a mobilisé une équipe spécialisée pour assurer une prise en charge et un suivi psychologique régulier des personnes contaminées avant leur reprise de service, outre un accompagnement en phase de guérison.

Du 1er au 30 novembre, 12.081 cas positifs ont été recensés au niveau de la DGSN, alors que le taux de létalité est de 0,18%, soit 8 fois moins que le taux national (1,55%). Le taux de guérison, quant à lui, est de 99,78% contre 98,13% au niveau national, selon des données de l'Inspection des services de santé de la DGSN dans le cadre de la présentation de son bilan au titre de l'année 2021.

L'action de proximité a consisté en la mobilisation d'équipes médicales mobiles pour le suivi de l'évolution de la prise en charge médicale des fonctionnaires atteints de la Covid-19 et de leurs familles. Ainsi, 18.608 évacuations et interventions ont été effectuées durant l'année en cours.

En termes d'appui logistique, 5.778.287 produits pharmaceutiques et de protection individuelle ont été distribués, tandis que 28.194 prélèvements PCR et tests antigéniques rapides ont été réalisés jusqu'au 29 novembre.

Le taux de vaccination actuel est estimé à 103,77% (incluant les stagiaires des écoles de police) pour la première dose, 103,14% (incluant les stagiaires) pour la deuxième dose et 76,53% pour la troisième dose.