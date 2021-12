Afrique de l'Ouest: BRVM - Belle embellie la capitalisation du marché des actions ce 22 décembre

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une belle embellie à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 décembre 2021 avec une forte augmentation de 104,355 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est en effet passée de 5864,281 milliards de FCFA le mardi 21 décembre 2021 à 5968,636 milliards de FCFA à la fin de la séance de cotation de ce mercredi 22 décembre. Cette forte hausse est occasionnée par celle des indices. L 'indice BRVM 10 (indice des 10 valeurs phares) a en effet progressé de 2,01% à 150,00points contre 147,04 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (indice général de la Bourse) s'est rehaussé de 1,78% à 198,40 points contre 194,93 points précédemment.

Quant à la capitalisation du marché des obligations, elle a enregistré une baisse de 13,744 milliards à 7228,385 milliards de FCFA contre 7242,129 milliards de FCFA précédemment.

La valeur totale des transactions s'est établie à 6,793 milliards de FCFA contre 5,659 milliards de FCFA la veille.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Côte d'Ivoire (plus 7,45% à 6 350 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 700FCFA), Total Côte d'Ivoire (plus 6,83% à 2 190 FCFA), Air Liquide Côte d'Ivoire (plus 6,77% à 710 FCFA) et SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6,72% à 635 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 3,25% à 5 800 FCFA), Société Ivoirienne de Banque (moins 1,93% à 3 805 FCFA), BOA Benin (moins 1,73% à 5 405FCFA), Uniwax Côte d'Ivoire (moins 0,73% à 2 030 FCFA) et BOA Sénégal (moins 0,42% à 2 390 FCFA).