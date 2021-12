Afrique de l'Ouest: BRVM - Repli hebdomadaire de 0,16% de la capitalisation boursière globale

La capitalisation boursière globale (capitalisation du marché des actions et celle des obligations) de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré un léger repli de 0,16% au terme de la semaine du 10 au 17 décembre 2021, selon la Revue Hebdomadaire publiée par le Société de gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse.

Cette capitalisation est en effet passée de12 988 milliards de FCFA le 10 décembre 2021 à 12 967 milliards de FCFA le 17 décembre 2021. Selon toujours cette SGI, par rapport au 4 janvier 2021, la capitalisation boursière globale de la BRVM a connu une variation de 25,88%.

Pour ce qui est du Price Earning Ratio (PER) du marché (cours de l'action sur le bénéfice net par action), il s'est replié bien qu'étant toujours positif, se situant à 13,82 contre 14,01 le 10 décembre 2021.

En revanche, le rendement moyen du marché a progressé légèrement de 0,01 point à 6,18% contre 6,17% le 10 décembre.

Le titre BICICI (Banque international pour le commerce et l'industrie de Cote d'Ivoire) a enregistré la plus forte hausse hebdomadaire de cours de la semaine sous revue avec +13,33%. CGF Bourse a noté dans sa revue le dynamisme des achats de ce titre avec un doublement du volume hebdomadaire transigé (95 083 titres échangés cette semaine contre 21 373 titres échangés la semaine précédente). <<L'action a enregistré une plus-value de 58,87% entre le 26 février 2021 (4 280 FCFA) et le 17 décembre 2021 (6 800 FCFA)>>, analyse CGF Bourse.

La banque BICICI a affiché un bénéfice de 7,58 milliards FCFA au titre du 3ème trimestre 2021, en hausse de 10,8%.

En dehors de BICICI qui figure à la tête du Top 3 des plus fortes hausses de cours, le podium est respectivement occupé par les titres SICOR Cote d'Ivoire (+8,72% à 4 800 FCFA) et NEI CEDA Cote d'Ivoire (+6,54% à 570 FCFA).

Le titre SICABLE Cote d'Ivoire a enregistré la plus forte baisse hebdomadaire de cours de la semaine avec -6,52%. Selon CGF Bourse, << depuis la dégringolade de 60% du résultat net au titre du 3ème trimestre 2021, le cours de l'action est dans un trend baissier enregistrant ainsi des creux de plus en plus bas.>> C'est ainsi que le titre SICABLE a engrangé une baisse de 18,86% de sa valeur entre le 24 septembre 2021 (1 325 FCFA) et le 17 décembre 2021 (1 075 FCFA). Ce repli des cours est en lien avec le retrait (0,5%) de fabrication d'équipements électriques en fin septembre 2021.

En dehors de BICICI qui figure à la tête du Flop 3 des plus fortes baisses de cours, le podium est respectivement occupé par les titres Sucrivoire Cote d'Ivoire (-5,97% à 945 FCFA) et BOA Mali (-5,70% à 1490 FCFA).

Concernant le marché obligataire, la revue de CGF Bourse souligne qu'il a clôturé la semaine avec une capitalisation boursière de 7 095 milliards de FCFA contre 7 092 milliards de FCFA la semaine précédente, soit un bond de 0,04%. <

La valeur hebdomadaire transigée s'est établie à 33,12 milliards de FCFA contre 14,76 milliards de FCFA, soit un bond de 124,43% par rapport à la semaine précédente. Selon CGF Bourse, cette forte hausse est essentiellement portée par l'emprunt obligataire " TPCI.O27 - TPCI 6% 2017-2025 " pour un montant de 30,65 milliards de FCFA lors de la séance du 15 décembre 2021.

Pour ce qui est du marché des titres publics, il faut noter que sur la période du 13 au 17 décembre 2021, les Etats membres de l'UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d'un montant de 30 milliards de FCFA. Les propositions des investisseurs ont porté sur un montant de 41,70 milliards de FCFA, soit un taux de couverture de 139%. Les émetteurs ont retenu un montant de 33 milliards de FCFA, soit un taux d'absorption de 79,14%. Selon CGF Bourse, la seule émission de cette semaine a été celle des Bons de Soutien et de Résilience du Trésor du Burkina avec un taux de couverture de 139% pour un montant global proposé de 41,70 milliards FCFA.