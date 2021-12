Congo-Kinshasa: Education supérieure - Trente-neuf établissements universitaires fermés à Kinshasa

La décision contenue dans une note circulaire du 20 décembre, signée par le ministre Muhindo Nzangi, est motivée par la non-viabilité des établissements concernés. Seuls quatre-vingt-deux universités et instituts supérieurs déclarés viables sont autorisés à fonctionner dans la capitale congolaise.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire (ESU), Muhindo Nzangi, vient d'ordonner la fermeture de trente-neuf établissements de ce secteur dans la ville-province de Kinshasa. En effet, à l'issue d'un audit organisationnel et de l'enquête de viabilité des établissements de l'ESU menés par le ministère aux mois de juillet et d'août derniers sur toute l'étendue du pays, seuls quatre-vingt-deux universités et instituts supérieurs déclarés viables sont autorisés à fonctionner dans la capitale.

Parmi ces établissements autorisés à fonctionner pour la nouvelle année académique prévue du 5 janvier au 7 octobre 2022, dix-sept sont du secteur public et soixante-cinq du secteur privé. " Les établissements reconnus classés viables sont encouragés à continuer à fournir un effort pour améliorer les conditions d'études. Ceux ne remplissant pas les critères de viabilité se verront retirer leurs actes juridiques et fermés ", a souligné le ministre Muhindo Nzangi.

A l'issue de cet audit organisationnel et de l'enquête de viabilité, à ce jour deux cent cinquante universités jugées non viables ont été obligées de fermer dans quatre provinces du pays. Pour la capitale, trente-neuf établissements sont concernés, vingt-trois pour le Maniema, cent pour le Nord-Kivu et quatre-vingt-huit pour le Sud-Kivu.

Au nombre de ces trente-neuf établissements fermés, il y a notamment l'Institut supérieur technique et de commerce/ N'Djili, l'Institut supérieur d'études économiques, juridiques et coopératives, l'Institut supérieur de commerce et de finance de Kinshasa (Ex-Isca), l'Institut supérieur des sciences de santé kimbanguiste, l'Institut interuniversitaire de Kinshasa, l'Ecole supérieure de génie civil de Kinshasa, l'Université canadienne au Congo, l'Université technologique du Congo et l'Université internationale des sciences et de la technologie au Congo.

Il y a également l'Université Richfield S.A, l'Université des églises indépendante au Congo, l'Institut supérieur des techniques médicales de Mampala, l'Institut supérieur de commerce et de management de Kinshasa, l'Institut supérieur de gestion et de développement endogène, l'Institut supérieur des techniques et pédagogie appliquée de Kimbata, l'Institut universitaire de Kinshasa, l'Institut supérieur des sciences commerciales, l'Institut supérieur d'hôtellerie, accueil et tourisme, l'Institut supérieur d'ophtalmologie et d'optique de Kinshasa, l'Université cartésienne au Congo, l'Institut supérieur de la famille et de couple et l'Institut supérieur technique du fleuve de Kinshasa.

Dans cette liste, il y a aussi l'Ecole supérieure de formation des leaders, l'Institut supérieur des technique et de développement de N'Sele, le Leadership académia university, l'Institut supérieur technique de Ngaliema, l'Institut facultaire de théologie et de développement de Kinshasa, l'Institut supérieur des techniques médicales Fival, l'Institut supérieur technologique de Kinshasa, l'Institut supérieur de gestion et de développements endogène, l'Institut supérieur des techniques appliquées et de management de N'sele, l'Institut supérieur de leadership et de croissance de l'église de Kinshasa, l'Institut supérieur des sciences infirmières et communautaire, l'Institut supérieur d'études techniques de Maluku, l'Université Mazenod, American university of Kin, l'Institut du pétrole et du gaz, l'Institut supérieur des techniques médicales Révérend Bokundoa et l'Institut supérieur de gestion à Kinshasa.