Congo-Brazzaville: Ju-jitsu - Me Manassé Ngangoue Ngouoli visite les clubs de l'hinterland

L'un des acteurs incontournables du Ju-jitsu congolais, Me Manassé Ngangoue Ngouoli, a récemment effectué une tournée dans la partie nord du Congo, notamment dans le département de la Sangha, où il est allé visiter les clubs.

L'objectif principal du déplacement de Me Manassé Ngangoue Ngouolié était d'aller encourager les athlètes et les dirigeants du ju-jitsu dans les localités de Ouesso et Pokola de continuer à hisser haut ce sport. L'ancien secrétaire général de la Fédération congolaise de ju-jitsu et self défense (Fécoju-self) et actuel directeur média de l'Union africaine de ju-jitsu (Jjafu) a profité de ce déplacement pour marquer la reprise officielle des activités puisqu'un tournoi de relance était organisé dans les différentes localités.

Il a, par la même occasion, lancé la saison sportive 2021-2022 du ju-jitsu dans les sous-ligues visitées. Les ju-jitsukas sont ainsi passés a des séries de démonstrations, une façon pour eux de rendre également hommage à Me Okemba, décédé il y a quelques mois.

Par ailleurs, il a plaidé pour la convocation d'une assemblée générale élective apaisée à la Fédération qui, selon lui, passera forcément par la réouverture des candidatures.

"Si le Comité national olympique et sportif congolais veut réellement se soucier de l'avenir des athlètes ju-jitsukas, il est impérativement nécessaire que la prochaine assemblée générale de la Fécoju-sel connaisse une réouverture des candidatures, afin de permettre aux ju-jitsukas de choisir le candidat de leur choix. Le Comité olympique ne devrait en aucun cas prendre en compte un quelconque protocole d'accord signé par deux candidats, qui n'engage en rien les ju-jitsukas ni moins encore les autres candidats. Le ju-jitsu ne doit pas faire une exception car il y a jurisprudence ", a expliqué Me Manassé.

Au terme de sa visite, il a pu obtenir du maire de Pokola ainsi que grâce au concours de quelques sociétés de la place, l'organisation, en février prochain, d'un tournoi interdépartemental.