Congo-Brazzaville: Formation - Les jeunes de la Bouenza initiés à l'entrepreneuriat agricole

L'association Les héritiers du Congo, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, a lancé, du 14 au 17 décembre, à Madingou, la première édition de la campagne de sensibilisation et de formation de mille jeunes Congolais à l'entrepreneuriat agricole.

Au terme du programme SIFE-Agr (sensibilisation, information, formation en entrepreneuriat agricole), plus de mille Congolais seront formés aux métiers liés à l'agriculture. Cette initiative vise à former gratuitement les Congolais aux acquis des professions de la terre. Elle a permis à cent neuf jeunes du département de la Bouenza de découvrir les techniques susceptibles de développer et réaliser des projets.

" SIFE-Agr vise à pouvoir donner tous les outils nécessaires aux jeunes afin d'entreprendre dans le secteur agricole. L'objectif de la première édition est atteint puisque près de cent neuf jeunes de la Bouenza venus de tous les districts étaient présent ", s'est réjoui Fabrice Andropov Agnangoye, président de l'association Les héritiers du Congo. Les membres de cette association ont, en effet, profité de la cérémonie de lancement de SIFE-Agr qui s'est déroulée en présence du ministre Hugues Ngouélondélé pour organiser une campagne de sensibilisation à la citoyenneté ainsi qu'au rôle de la force publique.

Ce programme se déroule sous l'assistance technique du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage. Il met à la disposition des bénéficiaires tous les mécanismes et moyens pouvant aboutir au lancement d'une entreprise agricole. Pour faciliter la concrétisation de ce programme de cinq ans, la plateforme Les héritiers du Congo va former, dans chaque département, cent jeunes. Notons qu'au terme de chaque session de formation, qui sera toujours sanctionnée par la remise des attestions, les meilleurs business plans seront retenus pour financement.