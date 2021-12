Congo-Brazzaville: Handicap - Les personnes invalides plaident pour l'harmonisation des lois nationales aux textes internationaux

La Coordination de la dynamique nationale coalition plus 2030, que dirige Patrick Olebaka, a plaidé, le 22 décembre, à Brazzaville, au cours d'une assemblée générale, pour l'actualisation des lois regissant la personne invalide afin de lui prendre en compte ainsi que leur harmonisation aux textes internationaux.

L'instance dirigeante de la dynamique nationale coalition plus 2030̋ (C+2030) a éclairé les décisions de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice et décidé des grandes lignes de sa conduite, notamment la présentation de la situation de 2021, l'enrichissement et la validation du rapport moral, l'adoption des nouvelles adhésions, l'élaboration d'un nouveau plan d'action 2022 et le renouvellement des instances. Il a été également question de l'adoption des rapports d'activités du plaidoyer de l'année 2021.

A en croire les membres de cette organisation, la notion de handicap a évolué au regard des instruments juridiques internationaux mais il y a des catégories qui ne sont pas prises en compte dans les textes nationaux. " Au Congo, les enfants autistes ne sont pas reconnus par la loi 009/92. Un enfant autiste est un handicapé au regard des gestes et attitudes qu'il affiche. Il peut adopter un comportement et des mouvements inadaptés avec, par exemple, une gestuelle stéréotypée (battement de bras) " flapping ", sautillement, balancement... Au moment de jouer, il préfère souvent aligner ses jouets plutôt que de participer à des jeux de rôle ou d'imitation de son âge ", a expliqué Donatien Ibassa, membre de la Coordination de la dynamique nationale coalition plus 2030.

En plus, la loi 009/92 adoptée il y a plus de deux décennies n'a pas de textes d'application et est aussi dépassée par rapport à la notion de handicap, définie aux textes de droit internationaux. Par ailleurs, en 1992, le Congo a ratifié la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et son protocole additionnel. En 2019, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté la loi type de l'Afrique du Sud qui recommande aux pays de réviser le cadre juridique de la personne handicapée.

Les membres de la C+2030 reconnaissent que le handicap est la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, menant à des difficultés psychologiques, intellectuelles, sociales ou physiques. Le handicap est d'abord pensé comme relatif à une déficience provoquant une incapacité, permanente ou non, puis il est redéfini relativement à une inégalité de moyens, en intégrant l'idée que des interventions destinées à lever les obstacles environnementaux et sociaux sont nécessaires. " La population autochtone, les réfugiés, les orphelins et les veuves, les enfants en situation vulnérable ont leurs lois spécifiques. D'où vient que les handicapés manquent la leur ? N'est-ce pas une discrimination ? En rapport avec les objectifs de développement durable, nous allons continuer à plaider dès 2022 ", a indiqué Donatien Ibassa.

Bénéficiant de l'appui du Programme concerté pluri acteurs Congo, la C+2030 est née de la volonté de répondre, de façon concrète, aux besoins de promotion, de protection des droits des personnes vivant avec handicap et de faciliter la concertation et le partenariat entre organisations de la société civile de défense des droits des personnes vivant avec handicap, d'une part, et entre organisations de la société civile et pouvoirs publics, d'autre part.

En partenariat avec le Comité français pour la solidarité internationale et le Programme concerté pluri acteurs Congo avec le soutien financier de l'Agence française de développement, la dynamique nationale C+2030 a bénéficié d'une subvention pour la réalisation de son plan d'action à travers le " Projet d'appui à la consolidation de C+2030 en vue de favoriser le travail ensemble pour l'amélioration de la défense des droits des personnes vivant avec handicap en République du Congo ". Signalons que la Coordination de la dynamique nationale coalition plus 2030 est l'une des organisations des personnes handicapées les plus représentatives car elle regroupe plusieurs associations de personnes invalides.