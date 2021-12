Togo: Le vrai sens de Noël dans l'attention portée aux autres - Les missionnaires ne s'arrêtent jamais

Kolowarè — " Ceci est le dernier rapport que vous recevrez de Kolowaré. Le jeudi 30 décembre, je me rendrai à Lomé pour accompagner un groupe de jeunes qui envisagent de rejoindre notre communauté." Ainsi commence le message que le Père Silvano Galli, prêtre de la Société des Missions Africaines (SMA) de la petite mission de Kolowaré, au Togo, a envoyé à l'Agence Fides avec des vœux de Noël en vue de son prochain déplacement.

Le père Galli raconte qu'il est arrivé à Kolowaré pour des vacances en 2004. "J'y suis resté jusqu'à maintenant. Je venais de Côte d'Ivoire, j'ai donc découvert un autre pays, le Togo, d'autres peuples, les Tem-Kotokoli. Bien qu'ils ne me connaissaient pas, j'ai été accueilli comme un frère, tant par les chrétiens que par les musulmans qui m'ont ouvert leur savoir traditionnel, venant à la mission pendant des années pour me faire part de leur culture, que j'ai essayé de partager et de faire connaître."

"Depuis Sokodé avec les enfants des écoles de nos Sœurs Notre Dame des Apôtres (NDA), Sœur Christine, directrice de l'école, les enseignants, nous vous offrons nos vœux pour un Noël qui ouvre nos cœurs aux dimensions du monde. Je dis 'nos sœurs' parce qu'elles ont été fondées par le deuxième Supérieur général des SMA, le Père Augustin Planque".

Jésus est le don de Dieu au monde ; les Mages lui apportent des cadeaux, tout comme l'Épiphanie et le Père Noël aux enfants, qui attendent la veille de Noël avec des yeux excités et anxieux", poursuit le missionnaire. Cependant , certains d'entre eux ne se contentent pas de dire "Je veux, je veux !", mais accomplissent des actions inattendues et révolutionnaires : ils donnent à leur tour parce qu'ils ont compris le sens de Noël. Ils sont touchés par la tendresse et l'attention aux autres, ils veulent devenir une partie active de ce qu'ils vivent, et ils le font avec l'enthousiasme désarmant des enfants.

Le père Silvano conclut en remerciant tous ceux qui l'ont accompagné au fil des ans, par la prière, l'amitié, le soutien et la participation active "à ce que nous avons essayé de faire pour être proches de mes compagnons de route, en particulier de ceux qui luttent le plus sur les chemins de la vie".